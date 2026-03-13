FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

ट्रेन गुजरने के बाद शुरू होता था कैमरा, आखिर क्यों सिर्फ रात में ही होती थी देश की पहली बोलती फिल्म की शूटिंग?

95 साल पहले रिलीज हुई 'आलम आरा' भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जिसकी शूटिंग रात में होती थी. क्या आपको पता है कि आलम आरा मूवी को शूट करने के लिए रात का इंतजार क्यों पड़ता था. चलिए हम आपको इसकी मेकिंग और उससे जुड़े अनसुने पहलुओं के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Mar 13, 2026, 10:13 AM IST

ट्रेन गुजरने के बाद शुरू होता था कैमरा, आखिर क्यों सिर्फ रात में ही होती थी देश की पहली बोलती फिल्म की शूटिंग?
भारतीय सिनेमा के 100 से अधिक वर्षों के सफर में 14 मार्च 1931 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. इसी दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में देश की पहली 'टॉकी' यानी बोलती फिल्म 'आलम आरा' रिलीज हुई थी. अर्देशिर ईरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल खामोश सिनेमा को आवाज दी, बल्कि मनोरंजन की पूरी परिभाषा बदल दी.

क्यों होती थी रात में शूटिंग?

आज के दौर में अत्याधुनिक साउंडप्रूफ स्टूडियो उपलब्ध हैं, लेकिन 90 के दशक पहले ऐसा नहीं था. 'आलम आरा' की शूटिंग मुंबई के जीटी रोड स्थित एक स्टूडियो में हुई थी, जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास था. दिनभर ट्रेनों की आवाजाही और शोर के कारण डायलॉग रिकॉर्ड करना नामुमकिन था. इसलिए, फिल्म की शूटिंग रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की जाती थी, जब ट्रेनों का शोर कम होता था.

पेड़ों के पीछे छिपकर बजता था संगीत

उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि साउंड को अलग से रिकॉर्ड (डब) किया जा सके. कैमरे के साथ ही आवाज रिकॉर्ड होती थी. बड़े-बड़े माइक्रोफोन्स को कलाकारों के कपड़ों या सेट के पीछे छिपाया जाता था. यहाँ तक कि संगीतकार और वादक भी पेड़ों के पीछे छिपकर हारमोनियम और तबला बजाते थे, ताकि संगीत रिकॉर्ड हो सके लेकिन वे कैमरे की जद में न आएं.

लॉटरी के पैसों से बना इतिहास

हैरानी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के निर्माण के लिए निर्देशक अर्देशिर ईरानी के पास पर्याप्त फंड नहीं था. कहा जाता है कि उनकी 14 हजार रुपये की लॉटरी लगी थी और उसी राशि को उन्होंने इस जोखिम भरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया. उन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग की बारीकियां विदेशी विशेषज्ञ मिस्टर डेमिंग से सीखी थीं.

यहूदी नाटक और हिंदुस्तानी भाषा का संगम

'आलम आरा' की कहानी बगदादी यहूदी नाटककार जोसेफ डेविड के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी. इसमें महल की साजिशों और एक खूबसूरत प्रेम कहानी को पिरोया गया था. ईरानी ने इसे आम जनता तक पहुँचाने के लिए शुद्ध हिंदी या उर्दू के बजाय 'हिंदुस्तानी' भाषा (हिंदी-उर्दू का मिश्रण) का चुनाव किया, जो बेहद सफल रहा.

सिनेमाघर के बाहर बुलानी पड़ी थी पुलिस

जब फिल्म रिलीज हुई, तो दर्शकों में 'बोलते किरदारों' को देखने का ऐसा जुनून था कि मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. हालात काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और हफ्तों तक टिकट मिलना नामुमकिन रहा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

