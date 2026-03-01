जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

अमिताभ-रेखा का कालजयी गीत 'रंग बरसे' आज भी होली की जान है. हरिवंश राय बच्चन के लिखे इस गीत ने फिल्म 'सिलसिला' के जरिए असल जिंदगी के रिश्तों और फिल्मी पर्दे की दूरियां मिटा दी थीं.

भारतीय सिनेमा में होली का जिक्र हो और फिल्म 'सिलसिला' (1981) का गाना 'रंग बरसे भीगे चुनरवाली' याद न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है. यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का यह गीत महज एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का वह पन्ना है जहां हकीकत और फसाने के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई थी.

पिता के शब्द और पुत्र की आवाज

इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके बोल अमिताभ बच्चन के पिता और प्रसिद्ध कवि डॉ. हरिवंश राय बच्चन ने लिखे थे. संगीत की दुनिया के दिग्गज पंडित शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया (शिव-हरी) ने इसे स्वरबद्ध किया. दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने इसे खुद अपनी आवाज में गाकर जीवंत कर दिया. आज चार दशक बाद भी हर गली-मोहल्ले की होली इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है.

लोक भजनों से प्रेरित धुन

बहुत कम लोग जानते हैं कि 'रंग बरसे' की जड़ें राजस्थान के लोक संगीत में छिपी हैं. कहा जाता है कि यह गीत मीरा के एक प्रसिद्ध भजन 'रंग बरसे ओ मीरां, भवन में रंग बरसे' से प्रेरित था. फिल्म की जरूरत के अनुसार इसके शब्दों में बदलाव कर इसे एक रोमांटिक और उत्सवपूर्ण रंग दिया गया.

पर्दे पर उतरी असल जिंदगी की कसक?

'सिलसिला' उस दौर की सबसे चर्चित फिल्म थी क्योंकि इसकी स्टार कास्ट में अमिताभ, जया और रेखा शामिल थे. फिल्म की कहानी एक विवाहित पुरुष के विवाहेतर प्रेम प्रसंग पर आधारित थी.

गाने के दृश्यों में जब अमिताभ और रेखा एक-दूसरे के साथ होली के रंगों में सराबोर नजर आते हैं, तो उनकी केमिस्ट्री देखकर ऐसा लगता था मानो यह अभिनय नहीं, बल्कि असल जज्बात हों. उस समय अमिताभ और रेखा के निजी रिश्तों की अफवाहें जोरों पर थीं, जिसने इस गाने को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया.

जया बच्चन की वो खामोश निगाहें

फिल्म के इस होली सीक्वेंस में एक ऐसा पल आता है जो दर्शकों के जहन में बैठ गया. जब अमित (अमिताभ) और चांदनी (रेखा) एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, तब अमित की पत्नी का किरदार निभा रहीं शोभा (जया बच्चन) पास खड़ी उन्हें चुपचाप ताकती रह जाती हैं.

फिल्म समीक्षकों और फिल्मी गलियारों में अक्सर यह चर्चा होती है कि वह सीन केवल स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसमें जया बच्चन की वास्तविक पीड़ा और खामोशी झलक रही थी. उस एक शॉट ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां कर दिया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से