फिल्मों के लिए तरस रही 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्यू करने वाली ये एक्ट्रेस, पहले करती थीं VJ का काम

साल 2019 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्यू और 'तड़प' व 'एक विलेन रिटर्न्स' जैसी फिल्में करने के बावजूद ये एक्ट्रेस बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाईं. 6 साल की फिल्मों में उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है. आइए आगे जानते हैं कि आखिर ये एक्ट्रेस कौन है?

बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री तारा सुतारिया साल 2019 में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से डेब्यू किया था. तारा ने अपनी बैले डांसर और प्रोफेशनल सिंगर की पहचान के दम पर बॉलीवुड में एंट्री की थी. हालांकि, बॉलीवुड में उनका 6 साल का सफर बॉक्स ऑफिस सफलता के मामले में संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर अब तक उनकी कोई भी फिल्म हिट का दर्जा हासिल नहीं कर पाई है.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से किया था बॉलीवुड डेब्यू

तारा सुतारिया ने साल 2019 में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ भी थे. हालांकि, यह फिल्म दर्शकों के दिल पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई और फ्लॉप साबित हुई.

6 साल के करियर में नहीं मिली कोई हिट

डेब्यू के बाद, तारा सुतारिया को इंडस्ट्री से काम मिलता रहा, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी. उनकी प्रमुख फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, उनमें शामिल हैं...

'मरजावां'

'तड़प'

'हीरोपंती 2'

'एक विलेन रिटर्न्स'

इसके अलावा,उनकी फिल्म 'अपूर्वा' भी ओटीटी पर आई थी, लेकिन इसे भी दर्शकों ने नकार दिया था. हैरानी की बात यह है कि 6 साल के करियर और कई बड़ी फिल्मों के बावजूद उन्हें अभी भी अपनी पहली हिट फिल्म का इंतजार है.

एक्टिंग से पहले वीजे

बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले तारा सुतारिया एक वीडियो जॉकी के रूप में काम कर चुकी हैं. उन्होंने डिज़्नी चैनल के दो पॉपुलर सिटकॉम 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' और 'ओए जस्सी' में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं. उनकी पहचान एक बेहतरीन बैले डांसर और प्रोफेशनल सिंगर के रूप में भी है.

वीर पहाड़िया के साथ रिश्ते को लेकर सुर्खियां

तारा सुतारिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम पहले अभिनेता आदर जैन के साथ लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था, हालांकि 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया. अब तारा अभिनेता वीर पहाड़िया के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है और वे सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

लग्जरी लाइफस्टाइल

बॉक्स ऑफिस सफलता से दूर होने के बावजूद, तारा सुतारिया एक लग्ज़री लाइफस्टाइल जीती हैं. उनका मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट है और उनके पास कई महंगी गाड़ियां भी हैं. अपनी प्रतिभा और सुंदरता के कारण वह ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग की दुनिया में काफी सक्रिय हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.