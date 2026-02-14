FacebookTwitterYoutubeInstagram
खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला गुनाह, जानें कितनी हो सकती है सजा

Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

एंटरटेनमेंट

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

विवादों से करियर शुरू करने वाली इस एक्ट्रेस ने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है. फिल्मों के साथ-साथ ये एक्ट्रेस सीरियल में दादी सा के किरदार से भी मशहूर हुई हैं. चलिए आपको इस अभिनेत्री के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Feb 14, 2026, 01:09 PM IST

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड
हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, जिनकी जगह कभी कोई दूसरा नहीं ले सकता. ऐसी ही एक कलाकार की बात हम भी कर रहे हैं, जिन्होंने थिएटर, सिनेमा और टेलीविजन- तीनों ही मंचों पर अपनी अदाकारी का परचम लहराया है. आज भी उनके निभाए किरदार याद किए जाते हैं.

बैन हो गई थी एक्ट्रेस की पहली फिल्म

अभिनेत्री की करियर की शुरुआत ही एक बड़े विवाद के साथ हुई थी. उनकी पहली फिल्म थी ‘किस्सा कुर्सी का’ (1977). अमृत नाहटा द्वारा निर्देशित यह फिल्म तत्कालीन राजनीति पर एक तीखा प्रहार थी. देश में लगे आपातकाल के दौरान यह फिल्म भी बैन हो गई थी. यहां तक कि इसके ओरिजिनल प्रिंट्स तक को भी जला दिया गया था. हालांकि, एक्ट्रेस के हौसले नहीं टूटे.

3 नेशनल अवॉर्ड्स किए अपने नाम

अभिनेत्री ने अपने करियर में तीन बार नेशनल अवॉर्ड जीतकर यह साबित किया कि उम्र और खूबसूरती से ऊपर टैलेंट होता है. 1988 में फिल्म ‘तमस’, 1995 में ‘मम्मो’ और फिर 2018 में ‘बधाई हो’ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया. 

दादी सा से मशहूर ये दिग्गज एक्ट्रेस कौन हैं?

वैसे तो उन्होंने ‘सलीम लंगड़े पे मत रो’ और ‘नजर’ जैसी कई क्लासिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान मिली छोटे पर्दे के ऐतिहासिक शो ‘बालिका वधू’ से. इसमें 'दादी सा' के उनके सख्त-खूंखार मगर न्यायप्रिय किरदार ने दर्शकों के दिल जीत लिए. उन्होंने इस भूमिका में ऐसी जान फूंकी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी 'दादी सा' कहकर पुकारने लगे.

रिटायरमेंट की उम्र में ब्लॉकबस्टर फिल्में

जब अधिकांश कलाकार रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में सुरेखा सीकरी ने आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बधाई हो' में अपनी एक्टिंग से महफिल लूट ली. एक आधुनिक सोच रखने वाली मगर पुरानी परंपराओं में लिपटी दादी के उनके किरदार ने फिल्म को एक नई ऊंचाई दी. व्हीलचेयर पर बैठकर जब वे नेशनल अवॉर्ड लेने पहुंचीं, तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा था.
साल 2021 में 76 वर्ष की उम्र में सुरेखा सीकरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दो बार ब्रेन स्ट्रोक झेलने के बावजूद उनका जज्बा आखिरी सांस तक कम नहीं हुआ. आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 'दहाड़' और आंखों की 'चमक' उनके किरदारों के जरिए हमेशा जीवित रहेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

