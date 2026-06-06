Shah Rukh Khan की यह एक्ट्रेस 4 साल में सिर्फ 1 बार क्यों मनाती है एनिवर्सरी? चौंका देगी वजह

Bollywood Wedding Anniversary Controversy: बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस अपनी अनोखी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए चर्चा में रहती हैं. वह हर चार साल में एक बार ही मुख्य सालगिरह मना पाती हैं.

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की इस मशहूर एक्ट्रेस की शादी की सालगिरह हर 4 साल में सिर्फ एक बार आती है? जी हां, यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है.

क्यों 4 साल में 1 एनिवर्सरी मनाती हैं ये हसीना?

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में अमेरिकी मूल के जीन गुडइनफ के साथ शादी की थी. उनकी शादी 29 फरवरी को हुई थी, जो कि लीप ईयर का दिन होता है. कैलेंडर में यह तारीख हर चार साल में एक बार ही आती है, जिसके कारण प्रीति अपनी एनिवर्सरी भी केवल लीप ईयर के दौरान ही मुख्य रूप से मना पाती हैं.

मजाकिया अंदाज में किया था खुलासा

प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर इस दिलचस्प तथ्य का खुलासा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा था कि उन्होंने जानबूझकर इस तारीख को चुना था. उनका कहना था कि इससे उनके पति को हर साल एनिवर्सरी का महंगा गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा और उनके पैसे बचेंगे. हालांकि, जिन सालों में लीप ईयर नहीं होता, उस दौरान वे और उनके पति 28 फरवरी या 1 मार्च को एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर इस खास दिन को सेलिब्रेट कर लेते हैं.

परिवार और बिजनेस में बिजी हैं एक्ट्रेस

प्रीति जिंटा अब फिल्मों से दूर अपने परिवार और बिजनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं. जीन गुडइनफ के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल है और वे दो जुड़वा बच्चों की मां भी हैं. फिल्मों के अलावा, वे आईपीएल टीम 'पंजाब किंग्स' की मालकिन के तौर पर एक सफल बिजनेस वुमन की भूमिका बखूबी निभा रही हैं. प्रीति का यह अनूठा अंदाज उनके फैंस को हमेशा से ही काफी पसंद आता है.

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