Viral Photo: आशा पारेख, हेलन और वहीदा रहमान ने साथ मनाया नया साल, तस्वीरों में देखें 80 के दशक की 'क्वीन्स' का जलवा...

दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख ने अपनी खास सहेलियों वहीदा रहमान और हेलन के साथ नए साल का जश्न मनाया. उनकी सादगी भरी तस्वीर 'फ्रेंडशिप गोल्स' देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की तीन सबसे पॉपुलर और दिग्गज अभिनेत्रियां आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलन, आज भी अपनी गहरी दोस्ती के लिए जानी जाती हैं. नए साल 2026 के आगमन पर इन तीनों सहेलियों ने एक बार फिर साथ वक्त बिताया और उनकी एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

सोशल मीडिया पर 'फ्रेंडशिप गोल्स'

आशा पारेख सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी की झलकियां साझा करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वे वहीदा रहमान और हेलन के साथ मुस्कुराती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फ्रेंडशिप गोल अनलॉक हो गया है, मेरे पसंदीदा लोगों के साथ."

फैंस की ओर से मिला भरपूर प्यार

इस तस्वीर के वायरल होते ही फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही अच्छी दोस्ती है आपकी, आपके जमाने में क्या शानदार फिल्में बनती थीं." वहीं, अन्य प्रशंसकों ने उन्हें 'हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी एक्ट्रेसेज' करार देते हुए उनकी लंबी उम्र और अटूट दोस्ती की दुआ की. लोग इस बात से भी प्रभावित हैं कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच इन तीनों ने दशकों पुरानी अपनी दोस्ती को इतने प्यार से संजोकर रखा है.

अक्सर साथ नजर आती हैं ये 'गर्ल गैंग'

यह पहला मौका नहीं है जब इन तीनों सहेलियों की तस्वीरें वायरल हुई हों. वे अक्सर वैकेशन, डिनर या गेट-टुगेदर के लिए साथ निकलती हैं. चाहे वह फिल्म महोत्सव हों या निजी कार्यक्रम, आशा, वहीदा और हेलन की बॉन्डिंग हमेशा प्रेरणादायक रही है. हाल ही में आशा पारेख ने धर्मेंद्र के परिवार से भी मुलाकात की थी, जिसकी चर्चा भी काफी रही थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से