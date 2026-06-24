कभी समोसे बेचकर पेट पालता था ये मशहूर एक्टर; आज हैं 12,490 करोड़ के मालिक.. जानें बॉलीवुड के इस 'हंगरी' स्टार की कहानी

Actor Success Story: कभी दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कैंटीन में समोसे सप्लाई करने वाले ये एक्टर आज 12,490 करोड़ के मालिक हैं. जानें सुपरस्टार के संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी.

मेहनत और लगन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह कहावत बॉलीवुड के इस सुपरस्टार के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है. जो शख्स कभी कैंटीन में समोसे सप्लाई किया करता था, आज वह न केवल 12,490 करोड़ रुपये के साम्राज्य का मालिक है, बल्कि दुनिया भर में एक ग्लोबल आइकन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. यही नहीं इस सुपरस्टार के बच्चे भी फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये एक्टर है कौन..

शाहिद कपूर के पिता ने खोले पुराने राज

इस दिलचस्प किस्से का खुलासा शाहिद के पिता यानी दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान किया. पंकज कपूर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि 70 के दशक में जब वह वहां छात्र थे, तो एक छोटा सा बच्चा अक्सर कैंटीन में समोसे लेकर आता था. वह अपने पापा या किसी रिश्तेदार के साथ ये काम करता था.

समोसे बेचकर सुपरस्टार बना ये एक्टर कौन?

पंकज कपून ने आगे बताया कि वह बच्चा कोई और नहीं, बल्कि शाहरुख खान थे. पंकज कपूर के अनुसार, उस दौरान शाहरुख के पिता या उनके किसी रिश्तेदार की कैंटीन का काम वहां चलता था, जिसके चलते शाहरुख का वहां आना-जाना लगा रहता था. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह छोटा सा बच्चा आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा.

शाहरुख का एनएसडी से क्या है कनेक्शन?

शाहरुख खान का एनएसडी से जुड़ाव काफी गहरा रहा है. उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान दिल्ली में 'खातिर' नाम का रेस्टोरेंट चलाते थे और एनएसडी की मेस और कैंटीन से जुड़ी सेवाओं में सक्रिय थे. इसी परिवेश में रहकर शाहरुख ने न केवल अभिनय की बारीकियों को करीब से महसूस किया, बल्कि पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों के संघर्ष और सफलता से प्रेरणा भी ली.

डेब्यू से ही मचाया तहलका

शाहरुख खान ने 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा था. उस समय फिल्म में ऋषि कपूर जैसे दिग्गज सुपरस्टार लीड रोल में थे. हालांकि, एक विलेन की भूमिका के बावजूद शाहरुख ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और पहली ही फिल्म से ऋषि कपूर के स्टारडम को कड़ी टक्कर दी.

आज शाहरुख खान की कुल संपत्ति लगभग 12,490 करोड़ रुपये बताई जाती है. फर्श से अर्श तक का उनका यह सफर उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं.

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