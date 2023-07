Mumbai News: बॉलीवुड एक्टर Sahil Khan के खिलाफ FIR, महिला को जान से मारने की दी है धमकी

डीएनए हिंदी: कई फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड अभिनेता और बॉडीबिल्डर साहिल खान (Bollywood Actor Sahil Khan) मुश्किल में फंस गए हैं. मुंबई पुलिस ने साहिल और उनकी एक महिला दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साहिल पर एक महिला को जान से मारने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अभद्र पोस्ट अपलोड करने का आरोप है. उन पर रंगदारी वसूलने की कोशिश करने का भी आरोप है. महिला की शिकायत पर मुंबई की ओशिवारा थाना पुलिस ने साहिल और उनकी महिला दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुंबई पुलिस ने साहिल और उनकी दोस्त के खिलाफ IPC की धारा 500, 501, 509, 504, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

दुबई में है साहिल, पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस

अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है. बताया जा रहा है कि साहिल और उनकी दोस्त फिलहाल दुबई में हैं. मुंबई पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए वापस बुलाने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है.

Mumbai | FIR registered against film actor and bodybuilder Sahil Khan & his female friend at Oshiwara Police Station, for allegedly threatening and giving life threats to a woman. IPC sections 500, 501, 509, 504, 506 and 34 invoked in the FIR. Further investigation underway.



