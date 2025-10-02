बॉलीवुड का वह रावण जो खूब हुआ था ट्रोल, लुक से लेकर डायलॉग तक का उड़ा था मजाक

Bollywood Star in Ravana Role: दशहरे पर रावण के किरदार को याद करें तो अरविंद त्रिवेदी से लेकर सैफ अली खान तक कई अभिनेताओं ने इस रोल को निभाया. इसी के साथ, अब यश 4000 करोड़ के बजट वाली नितेश तिवारी की रामायण में नया लंकापति बनेंगे.

नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही देशभर में विजयादशमी के त्योहार की धूम है. दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने लंकापति रावण के अहंकार को तोड़ते हुए उसका वध किया था. रावण भारतीय पौराणिक कथाओं का एक ऐसा जटिल और शक्तिशाली किरदार है जिसे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी तक के कई सितारों ने जीवंत किया है. आइए जानते हैं उन अभिनेताओं के बारे में, जिनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, और कौन इस किरदार को निभाने वाला है:

TV के आइकॉनिक रावण: अरविंद त्रिवेदी

जब भी रावण के किरदार की बात होती है, तो सबसे पहला नाम रामानंद सागर की 'रामायण' के अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का आता है. उनका निभाया यह किरदार आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है. अरविंद त्रिवेदी की एक्टिंग इतनी प्रभावी थी कि इसी किरदार की वजह से वह घर-घर में फेमस हो गए थे और आज भी उन्हें लोग उनके असली नाम से कम, 'रावण' के नाम से ज्यादा जानते हैं.

बड़े पर्दे पर 'रावण' का पहला अवतार

1976 में आई फिल्म 'बजरंग बली' में अभिनेता प्रेम नाथ ने रावण का किरदार निभाया था. प्रेम नाथ ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से रावण के किरदार को नया आयाम दिया था. खासकर, उनकी डायलॉग डिलीवरी को काफी शानदार माना गया था, जिसने इस रोल को यादगार बना दिया.

नए युग के 'रावण' और विवाद

हाल के समय में, 'आदिपुरुष' फिल्म में सैफ अली खान के रावण किरदार को भी भूला नहीं जा सकता. हालांकि, इस रोल के लिए सैफ अली खान को अपने विचित्र लुक और अजीबोगरीब डायलॉग के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होना पड़ा था. वहीं, टेलीविजन की दुनिया में, साल 2008 में आई 'रामायण' में अखिलेंद्र मिश्रा रावण बने थे. अखिलेंद्र पहले से ही अपने निगेटिव रोल्स के लिए फेमस थे, लेकिन टीवी की इस रामायण से उन्हें एक अलग और बड़ी पहचान मिली. इसके अलावा, टीवी सीरियल 'संकट मोचन हनुमान' में आर्य बब्बर ने भी रावण का रोल प्ले किया और अपने खास लुक के कारण काफी पॉपुलर हुए थे.

आगामी 'रावण' और सबसे महंगा प्रोजेक्ट

आगामी समय में दर्शकों को सिनेमा के पर्दे पर एक नया और भव्य 'रावण' दिखने वाला है. फिल्म 'KGF' फेम एक्टर यश, नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' में रावण का रोल निभाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म 4000 करोड़ रुपये के विशाल बजट के साथ बनेगी, जो अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म होगी. इस फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी भगवान राम और माता सीता का रोल प्ले करने वाले हैं. हालांकि, राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था.

