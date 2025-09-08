Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

एक्टर आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य से लिया आशीर्वाद, धर्म पर की 6 घंटे चर्चा, गीता को किया नमन

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vice President Election: जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

जब ‘अंतरात्मा की आवाज’ ने बदली देश की सियासत, जानें इंदिरा गांधी से जुड़ा अनसुना किस्सा

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

भारत में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? यहां जानें सभी डिटेल्स

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

कौन हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता? मीटिंग में दिखने पर AAP ने की 'फुलेरा के प्रधानपति' से तुलना

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

एक्टर आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य से लिया आशीर्वाद, धर्म पर की 6 घंटे चर्चा, गीता को किया नमन

फिल्म स्टार आमिर खान के मुंबई स्थित घर पर जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज जी पहुंचे. एक्टर जमीन पर बैठकर गुरुजी से धर्म पर विस्तृत चर्चा की और स्वामी जी द्वारा दी गई गीता को मस्तक लगाकर नमन भी किया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 06:10 PM IST

एक्टर आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य से लिया आशीर्वाद, धर्म पर की 6 घंटे चर्चा, गीता को किया नमन

आमिर खान और जगद्गुरु सतीशाचार्य की मुलाकात:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फिल्म स्टार आमिर खान ने जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. यह मुलाकात मुंबई स्थित आमिर खान के आवास पर हुई, जहां जगद्गुरु ने उन्हें गीता भी भेंट की और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संदेश से अवगत कराया.

एक्टर और स्वामी जी लगभग छह घंटे तक धर्म, उपनिषद, राष्ट्र धर्म और निज धर्म के भेद समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे थे.  रात्रिभोज के दौरान हुई इस मुलाकात और जगद्गुरु की बातों से आमिर ने बहुत प्रभावित हुए और एक्टर ने कहा कि कि राष्ट्र धर्म और निज धर्म की गुरुदेव की व्याख्या से वे बहुत प्रभावित हैं.

आमिर खान और जगद्गुरु सतीशाचार्य की मुलाकात_ (1)

 जगद्गुरु सतीशाचार्य महर्षि महेश योगी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एक प्रमुख संत हैं. वे देशभर में धर्म और सनातन के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से शामिल हैं. उनका मानना है कि फिल्मी सितारों का प्रभाव काफी अधिक होता है, इसलिए उन्होंने आमिर खान से मुलाकात की और उन्हें गीता की पुस्तक भेंट की. जगद्गुरु ने आमिर खान से अपेक्षा की कि वे अपनी फिल्मों के माध्यम से धर्म की सही तस्वीर पेश करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि गीता एक राष्ट्रीय ग्रंथ है और सभी भारतीयों को इसे पढ़ना चाहिए.

धर्म और सनातन का प्रचार-प्रसार:

जगद्गुरु सतीशाचार्य ने आमिर खान से अपेक्षा की कि वे अपनी फिल्मों के माध्यम से धर्म की सही छवि प्रस्तुत करें और गीता के महत्व को बढ़ावा दें. जगद्गुरु ने कहा कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसे सभी भारतीयों को पढ़ना चाहिए. जगद्गुरु ने आमिर खान को गीता भेंट कर पीएम मोदी का 2047 में भारत को विकसित बनाने का संदेश भी दिया. इस पर आमिर खान खुशी से बोल उठे अरे, वाह. 

आमिर खान की प्रतिक्रिया
आमिर खान ने जगद्गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि वे राष्ट्र धर्म और निज धर्म की व्याख्या से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने जगद्गुरु के प्रति आदर व्यक्त करते हुए जमीन पर बैठकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
5 Dangerous Eye Infections: आंखों के ये 5 संक्रमण हैं सबसे खतरनाक, एक तो कर सकता है हमेशा के लिए अंधा!
ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम
ओय होय! आखिरकार पता चल ही गया, पुरानी कैंची की धार तेज करने का सबसे आसान तरीका; फ्री में हो जाएगा काम
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE