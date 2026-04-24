नहीं रहें छोटे पर्दे के वो 'बड़े' अभिनेता, जो 17 से ज्यादा सीरियल्स में कर चुके हैं एक्टिंग; 75 की उम्र में निधन

वरिष्ठ बंगाली अभिनेता बिप्लव दासगुप्ता का 75 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया. 'गुमनामी' फेम अभिनेता ने 17 से अधिक धारावाहिकों और कई फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी थी.

बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता बिप्लव दासगुप्ता के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. अपनी सशक्त अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बिप्लव ने शुक्रवार को 75 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली.

दिग्गज अभिनेता बिप्लव दासगुप्ता पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. हाल ही में उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को कोलकाता के टॉलीगंज स्थित उनके आवास पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सिनेमाई करियर की शुरुआत और TV जगत का लोकप्रिय चेहरा

बिप्लव दासगुप्ता ने दशकों तक बंगाली मनोरंजन जगत की सेवा की. उन्होंने साल 1998 में 'द बंगाली नाइट' जैसे प्रोजेक्ट्स से अपनी पहचान बनानी शुरू की थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्म, टेलीविजन व ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

छोटे पर्दे पर बिप्लव दासगुप्ता एक बेहद सम्मानित नाम थे. उन्होंने 17 से अधिक चर्चित धारावाहिकों में काम किया. 'केमिस्ट्री मासी', 'जगमाया', 'चेकमेट' और 'कहिनी' जैसे सीरियल्स में उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब सराहा. साल 2024 में भी वे 'केमिस्ट्री मासी' में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे.

यादगार फिल्मी सफर

सिर्फ टीवी ही नहीं, फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी प्रभावशाली रही. 'गुमनामी', 'जुल्फिकार', 'अ होली कॉन्सपिरेसी' और 'फलूदा' जैसे प्रोजेक्ट्स उनके शानदार अभिनय करियर के गवाह हैं. वे हर भूमिका को पूरी सहजता और गहराई के साथ निभाने के लिए जाने जाते थे.

टॉलीगंज में दी गई अंतिम श्रद्धांजलि

बिप्लव दासगुप्ता के निधन की खबर मिलते ही कोलकाता के सिनेमाई संसार में गम का माहौल छा गया. उनके पार्थिव शरीर को 'टेक्नीशियन स्टूडियो' ले जाया गया, जहाँ बंगाली फिल्म और टीवी जगत की तमाम हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की. कलाकारों ने इसे बंगाली कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है.

पीछे छोड़ गए भरा-पूरा परिवार

बिप्लव दासगुप्ता अपने पीछे पत्नी और बेटी को छोड़ गए हैं, जिन्होंने उनकी बीमारी के दौरान उनका पूरा ख्याल रखा. उनकी सादगी और अभिनय के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा. उनके जाने से बंगाली सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया है.