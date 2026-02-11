मिस्ट्री मैन संग 'वड़ा पाव गर्ल' की शादी की तस्वीरों पर पति का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'मेरे नसीब में ही यही था...'

'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित की मिस्ट्री मैन संग दुल्हन के लिबास में तस्वीरों ने दूसरी शादी की चर्चा छेड़ दी है, जिस पर उनके पति युगम का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बिग बॉस ओटीटी 3 से घर-घर में पहचानी जाने वाली चंद्रिका दीक्षित अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में घिर गई हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

चंद्रिका दीक्षित ने एक मिस्ट्री मैन के साथ शादी के जोड़े में तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा "फाइनली". इन तस्वीरों के सामने आते ही कयास लगाए जाने लगे कि क्या चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा से अलग होकर दूसरी शादी कर ली है. हालांकि, चंद्रिका ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

पति युगम गेरा का इमोशनल वीडियो

पत्नी की इन तस्वीरों के बीच युगम गेरा ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो साझा किए हैं, जिनमें उनकी मायूसी साफ देखी जा सकती है. एक वीडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं, "अगर कोई लड़की तुमसे हाथ छुड़ाकर जाना चाह रही हो तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत पहले ही दूर जा चुकी होती है." दूसरे वीडियो में उन्होंने नसीब का जिक्र करते हुए कहा कि जो उनका नहीं है, वह चाहकर भी उनका नहीं हो सकता.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप

यह विवाद तब और गहरा गया जब युगम ने पहले एक वीडियो में इशारा किया था कि चंद्रिका का किसी और के साथ अफेयर है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि वे किसी के साथ भी वीडियो बनाएं या अफेयर रखें, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता. इन बयानों के बाद से ही दोनों के रिश्तों में आई दरार जगजाहिर हो गई थी.

क्या यह सब महज एक 'पब्लिसिटी स्टंट' है?

सोशल मीडिया पर यूजर्स की राय इस मामले में बंटी हुई है. कई लोगों का मानना है कि यह सब लाइमलाइट में रहने और आने वाले किसी प्रोजेक्ट (जैसे म्यूजिक वीडियो) के प्रमोशन का हिस्सा है. लोग इसे 'फेक ड्रामा' करार दे रहे हैं. यूजर्स का तर्क है कि मिस्ट्री मैन और शादी की तस्वीरें केवल सुर्खियां बटोरने के लिए साझा की गई हैं.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चंद्रिका ने वास्तव में दूसरी शादी की है या वे केवल अपने पति के साथ चल रहे विवाद को हवा दे रही हैं. सच क्या है, यह तो चंद्रिका और युगम के आधिकारिक बयान के बाद ही साफ हो पाएगा.

