Vada Pav Girl चंद्रिका दीक्षित ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी? लाल जोड़े में मिस्ट्री मैन संग शेयर कीं तस्वीरें

एंटरटेनमेंट
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में तस्वीरें साझा कर अपने फैंस को चौंका दिया है. पति युगम गेरा से विवाद के बीच उनकी दूसरी शादी की अटकलें तेज हो गई हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस ओटीटी' फेम चंद्रिका दीक्षित उर्फ 'वड़ा पाव गर्ल' पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार विवादों में हैं. पति युगम गेरा पर बेवफाई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाने के बाद, अब चंद्रिका ने 10 फरवरी को अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है.
चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुल 6 तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों में वह लाल रंग के भारी लहंगे में दुल्हन की तरह सजी-धजी नजर आ रही हैं. उनके साथ एक 'मिस्ट्री मैन' भी है, जिसने दूल्हे की तरह शेरवानी पहनी हुई है. एक तस्वीर में चंद्रिका उस शख्स का हाथ थामे नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने छोटा सा लेकिन रहस्यमयी कैप्शन लिखा— "फाइनली".
चंद्रिका की इन तस्वीरों पर नेटिज़न्स के मिले-जुले रिएक्शंस आ रहे हैं. ज्यादातर लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट और 'स्क्रिप्टेड ड्रामा' करार दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फेमस होते ही सबसे पहले पति को छोड़ दिया, शाबाश!" दूसरे ने कमेंट किया, "बिना तलाक लिए दूसरी शादी कैसे? यह सब सिर्फ व्लॉग के लिए नाटक है." एक अन्य यूजर ने सहानुभूति जताते हुए लिखा, "इस सारे ड्रामे में बस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है."
इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है कि क्या चंद्रिका ने अपने पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है? हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि तस्वीरों में चंद्रिका की मांग में सिंदूर या गले में मंगलसूत्र साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह किसी म्यूजिक वीडियो का शूट या कोई ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो सकता है.
