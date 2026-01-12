FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss फेम शिव ठाकरे ने गुपचुप रचाई शादी? दूल्हे के लिबास में मिस्ट्री वुमन संग फोटो वायरल, चेहरा देखा आपने?

शिव ठाकरे की दूल्हे के लिबास में एक मिस्ट्री वुमन के साथ तस्वीर वायरल होने से उनकी गुप्त शादी की अफवाहें तेज हैं. फैंस और सेलिब्रिटीज उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 12, 2026, 02:21 PM IST

रियलिटी टीवी के बेताज बादशाह और 'बिग बॉस 16' के रनर-अप शिव ठाकरे एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में शिव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि शिव ने आखिरकार अपनी 'मराठी मुल्गी' ढूंढ ली है और गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंध गए हैं.

वायरल फोटो और सस्पेंस

शिव ठाकरे ने 12 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पारंपरिक मराठी दूल्हे के लिबास में नजर आ रहे हैं. उनके बगल में एक 'मिस्ट्री वुमन' खड़ी है, जिसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ है. शिव ने तस्वीर के कैप्शन में केवल "फाइनली..." लिखा है और साथ ही एक रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट की है. इस आधे-अधूरे कैप्शन ने सस्पेंस को और अधिक बढ़ा दिया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

शिव की इस पोस्ट के तुरंत बाद फिल्म और टीवी जगत के उनके दोस्तों ने कमेंट्स की बौछार कर दी. भारती सिंह, आकांक्षा पुरी, माही विज और विक्की जैन जैसे सितारों ने शिव को बधाई देना शुरू कर दिया है. भारती ने मजाकिया अंदाज में पूछा, "ये कब हुआ भाई? बधाई हो!" इन सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस को देखकर फैंस को यकीन होने लगा है कि यह खबर महज अफवाह नहीं बल्कि सच है.

क्या सचमें शिव ने गुपचुप रचाई शादी?

जहां एक तरफ लोग बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का मानना है कि यह शिव के किसी आगामी म्यूजिक वीडियो या प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है. शिव ठाकरे अक्सर अपने काम से जुड़ी अपडेट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह के सस्पेंस भरे पोस्ट करते रहते हैं. हालांकि, शिव ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

मिस्ट्री वुमन कौन है?

तस्वीर में दिख रही लड़की ने खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसका चेहरा छिपा होने के कारण फैंस के बीच हलचल मची हुई है. कुछ लोग इसे शिव की पुरानी दोस्त और बिग बॉस फेम डेजी शाह बता रहे हैं, तो कुछ इसे किसी नई मराठी अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी मान रहे हैं.

शिव का शादी पर पुराना रुख

इससे पहले एक इंटरव्यू में शिव ने कहा था कि उनकी माँ उनके लिए अमरावती में ही बहु ढूंढ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वे अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और जब भी शादी करेंगे, धूम-धाम से करेंगे. ऐसे में गुपचुप शादी की यह खबर उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाली है.

