Bigg Boss फेम शिव ठाकरे ने गुपचुप रचाई शादी? दूल्हे के लिबास में मिस्ट्री वुमन संग फोटो वायरल, चेहरा देखा आपने?

शिव ठाकरे की दूल्हे के लिबास में एक मिस्ट्री वुमन के साथ तस्वीर वायरल होने से उनकी गुप्त शादी की अफवाहें तेज हैं. फैंस और सेलिब्रिटीज उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं.

रियलिटी टीवी के बेताज बादशाह और 'बिग बॉस 16' के रनर-अप शिव ठाकरे एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में शिव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर साझा की है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि शिव ने आखिरकार अपनी 'मराठी मुल्गी' ढूंढ ली है और गुपचुप तरीके से शादी के बंधन में बंध गए हैं.

वायरल फोटो और सस्पेंस

शिव ठाकरे ने 12 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पारंपरिक मराठी दूल्हे के लिबास में नजर आ रहे हैं. उनके बगल में एक 'मिस्ट्री वुमन' खड़ी है, जिसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ है. शिव ने तस्वीर के कैप्शन में केवल "फाइनली..." लिखा है और साथ ही एक रेड हार्ट इमोजी भी पोस्ट की है. इस आधे-अधूरे कैप्शन ने सस्पेंस को और अधिक बढ़ा दिया है.

शिव की इस पोस्ट के तुरंत बाद फिल्म और टीवी जगत के उनके दोस्तों ने कमेंट्स की बौछार कर दी. भारती सिंह, आकांक्षा पुरी, माही विज और विक्की जैन जैसे सितारों ने शिव को बधाई देना शुरू कर दिया है. भारती ने मजाकिया अंदाज में पूछा, "ये कब हुआ भाई? बधाई हो!" इन सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस को देखकर फैंस को यकीन होने लगा है कि यह खबर महज अफवाह नहीं बल्कि सच है.

क्या सचमें शिव ने गुपचुप रचाई शादी?

जहां एक तरफ लोग बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स का मानना है कि यह शिव के किसी आगामी म्यूजिक वीडियो या प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है. शिव ठाकरे अक्सर अपने काम से जुड़ी अपडेट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह के सस्पेंस भरे पोस्ट करते रहते हैं. हालांकि, शिव ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

मिस्ट्री वुमन कौन है?

तस्वीर में दिख रही लड़की ने खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसका चेहरा छिपा होने के कारण फैंस के बीच हलचल मची हुई है. कुछ लोग इसे शिव की पुरानी दोस्त और बिग बॉस फेम डेजी शाह बता रहे हैं, तो कुछ इसे किसी नई मराठी अभिनेत्री के साथ उनकी जोड़ी मान रहे हैं.

शिव का शादी पर पुराना रुख

इससे पहले एक इंटरव्यू में शिव ने कहा था कि उनकी माँ उनके लिए अमरावती में ही बहु ढूंढ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वे अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और जब भी शादी करेंगे, धूम-धाम से करेंगे. ऐसे में गुपचुप शादी की यह खबर उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाली है.



