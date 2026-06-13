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आ गया Bigg Boss 20! सलमान खान के शो का नया सीजन कब से? जानें कौन-कौन होंगे नए सदस्य

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आ गया Bigg Boss 20! सलमान खान के शो का नया सीजन कब से? जानें कौन-कौन होंगे नए सदस्य

बिग बॉस 20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. दर्शक यह जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि इस बार का 'बिग बॉस हाउस' कैसा होगा और सलमान खान किस तरह से कंटेस्टेंट्स का 'क्लास' लगाएंगे. आने वाले दिनों में मेकर्स जल्द ही शो के टीज़र और कंटेस्टेंट्स के नामों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 13, 2026, 08:53 AM IST

आ गया Bigg Boss 20! सलमान खान के शो का नया सीजन कब से? जानें कौन-कौन होंगे नए सदस्य

Image Credit: Bigg Boss 20 confirmed contestant list

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Bigg Boss 20: सलमान खान की धमाकेदार वापसी! जानें कब से शुरू होगा टीवी का सबसे बड़ा ड्रामा
बिग बॉस के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! टीवी के सबसे विवादित और लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन जल्द ही दस्तक देने वाला है. दर्शकों का पसंदीदा शो एक बार फिर अपने नए अवतार के साथ छोटे पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है. इस बार भी शो की कमान बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान ही संभालेंगे. मेकर्स इस सीजन को दर्शकों के लिए और भी ज्यादा भव्य, रोमांचक और ट्विस्ट्स से भरपूर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं.

बिग बॉस 20 कब से शुरू होगा?

मीडिया रिपोर्ट्स और 'वैरायटी इंडिया' के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, बिग बॉस 20 के प्रीमियर की तारीख 21 सितंबर तय की जा सकती है. जैसे ही शो की शुरुआत की खबरों ने जोर पकड़ा है, वैसे ही सोशल मीडिया पर फैंस की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है. मेकर्स फिलहाल कंटेस्टेंट्स की तलाश में जुटे हैं और शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

इस बार कौन-कौन मचाएंगे धमाल?

बिग बॉस के हर सीजन की तरह इस बार भी चर्चा यह है कि घर के अंदर कौन से सितारे एंट्री लेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस बार केवल टीवी इंडस्ट्री के कलाकार ही नहीं, बल्कि ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स और अन्य रियलिटी शोज के चर्चित चेहरे भी शो का हिस्सा बन सकते हैं. इसके अलावा, पुराने सीजन के कुछ लोकप्रिय प्रतियोगियों की 'वाइल्डकार्ड' या 'कमबैक' के रूप में वापसी की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जिससे घर के अंदर का मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

सलमान खान का बिजी शेड्यूल

सलमान खान अपनी होस्टिंग के साथ-साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफी व्यस्त हैं. बिग बॉस के सेट पर कदम रखने से पहले, सलमान अपनी आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा करना चाहते हैं. वमसी पैडीपल्ली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में साउथ की सुपरस्टार नयनतारा उनके साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. सलमान की टीम उनके काम और रियलिटी शो के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए शेड्यूल को मैनेज कर रही है ताकि उनकी फिल्म की शूटिंग और शो की होस्टिंग दोनों प्रभावित न हों.

‘मातृभूमि’ को लेकर भी चर्चा में हैं सलमान

रियलिटी शो के अलावा, सलमान खान अपनी आगामी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के कारण भी सुर्खियों में हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही यह फिल्म बेहद खास है, क्योंकि इसमें सलमान खान दिवंगत सेना अधिकारी कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू के साहसी किरदार को पर्दे पर उतारेंगे. फिल्म में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. गौरतलब है कि पहले इस फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर ‘मातृभूमि’ किया गया.

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