Bigg Boss 20 से खतरों के खिलाड़ी 15 तक, टीवी पर धमाका मचाने को तैयार हैं ये 7 सबसे पॉपुलर अपकमिंग रियलिटी शोज

टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शोज 'बिग बॉस 20' और 'खतरों के खिलाड़ी 15' से लेकर 'लॉक अप 2' तक, जानिए कौन से 7 बड़े शोज जल्द ही दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं.

रियलिटी शोज का दर्शकों के बीच एक खास क्रेज है. दर्शक अपने पसंदीदा शोज और सितारों को पर्दे पर देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं. मनोरंजन जगत में जल्द ही कई बड़े रियलिटी शोज की वापसी और शुरुआत होने वाली है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने में कामयाब रहेंगे.

बिग बॉस 20

सलमान खान का यह बहुचर्चित शो अपने 20वें सीजन के साथ वापस आ रहा है. सितंबर के अंत तक शुरू होने वाले इस सीजन को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं.

अलायंस

अभिनेता कुणाल खेमू इस प्राइम वीडियो सीरीज के साथ रियलिटी टीवी होस्टिंग में डेब्यू करेंगे. यह एक अनोखा डेली फॉर्मेट शो होगा.

खतरों के खिलाड़ी 15

रोहित शेट्टी दो साल बाद केप टाउन में इस शो की मेजबानी करने के लिए वापस लौट रहे हैं. स्टंट और रोमांच से भरा यह शो दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है.

द 50 सीजन 2

अपने पहले सीजन की सफलता के बाद, फैंस इसके दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

द ट्रेटर्स 2

करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के दूसरे सीजन पर सबकी निगाहें टिकी हैं. यह शो सस्पेंस और गेम-प्लान के लिए मशहूर है.

लॉक अप सीजन 2

27 जून, 2026 से शुरू होने वाले इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट करेंगे. इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है.

इंडिया के टॉप 1%

अनिल कपूर द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो सामान्य क्विज शोज से अलग है. यह बुद्धि और प्रतिस्पर्धा की एक अनोखी परीक्षा होगी.

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