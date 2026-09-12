Bigg Boss 20: कुशल तंवर उर्फ ​​गुल्लू कौन हैं? कनिका मान संग बढ़ती नजदीकियों के बीच वायरल हुई वेडिंग फोटो

Who is Khushal Tanwar aka Gullu: 'बिग बॉस 20' में कुशल तंवर उर्फ गुल्लू और कनिका मान की बढ़ती नजदीकियां सुर्खियों में हैं. इसी बीच गुल्लू की वायरल वेडिंग फोटो ने हलचल मचा दी है. जानिए कौन हैं गुल्लू और क्या है उनकी इस वायरल शादी की सच्चाई.

विवादों और मनोरंजन से भरपूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' शुरू होते ही अपने तेवर दिखाने लगा है. शो को ऑन-एयर हुए अभी महज कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन घर के भीतर रिश्तों के समीकरण और ड्रामेबाजी तेज हो गई है. इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हैं सोशल मीडिया स्टार और कई रियलिटी शो जीत चुके कुशल तंवर, जिन्हें लोग प्यार से 'गुल्लू' या 'गुल्लू बॉक्सर' भी कहते हैं. घर के अंदर उनकी और अभिनेत्री कनिका मान की बढ़ती नजदीकियां इस समय दर्शकों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई हैं. हालांकि, इस रोमांटिक बॉन्डिंग के बीच सोशल मीडिया पर कुशल की एक पुरानी शादी की तस्वीर ने तहलका मचा दिया है, जिससे फैंस के बीच तरह-तरह की बहस छिड़ गई है.

कौन हैं कुशल तंवर उर्फ गुल्लू?

हरियाणा के गुरुग्राम से ताल्लुक रखने वाले कुशल तंवर ने अपनी अनोखी शख्सियत और हास्यबोध से डिजिटल दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है. टेलीविजन की दुनिया में कदम रखने से पहले, कुशल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और साल 2022 में पुणे के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHMCT) से होटल मैनेजमेंट में बीएससी की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाते हुए एक कैफे भी खोला, लेकिन उनके मजेदार वीडियोज और कंटेंट क्रिएशन ने उन्हें रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया.

कुशल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे एक-दो नहीं बल्कि तीन बड़े रियलिटी शो अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने साल 2025 में 'एमटीवी रोडीज एक्सएक्स' (MTV Roadies XX) का खिताब जीता और इसके बाद 2026 में 'एमटीवी स्पिलिट्सविला एक्सएक्सवी' (MTV Splitsvilla X6) के साथ-साथ 'मां है ना' शो की ट्रॉफी भी अपने नाम की. अपनी इसी धाकड़ फैन फॉलोइंग के साथ उन्होंने अब 'बिग बॉस 20' के घर में धमाकेदार एंट्री ली है.

कनिका मान संग नजदीकियां और वेडिंग फोटो का सच

शो के शुरुआती दिनों में ही कुशल और कनिका मान की कैमिस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. महज कुछ ही दिनों की मुलाकातों में दोनों का एक-दूसरे के करीब आना कई लोगों को एक सोची-समझी गेम स्ट्रैटजी लग रहा है. आलोचकों का मानना है कि पिछले शोज की तरह इस बार भी कैमरे में टिके रहने के लिए 'लव एंगल' का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इसी बीच, इंटरनेट पर कुशल तंवर की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें वे कथित तौर पर दूल्हे के लिबास में नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक दुल्हन भी खड़ी है. इस फोटो के सामने आने के बाद यह दावा किया जाने लगा है कि कुशल पहले से शादीशुदा हैं और अपनी मैरिड लाइफ को दुनिया से छिपाकर रियलिटी शोज में हिस्सा लेते हैं. हालांकि, इससे पहले भी जब ये तस्वीरें वायरल हुई थीं, तो कुशल ने इन्हें पूरी तरह से फर्जी बताया था. बावजूद इसके, बिग बॉस के घर में कदम रखते ही यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ चुका है.

क्या 'वीकेंड का वार' में उठेगा इस राज से पर्दा?

जैसे-जैसे 'बिग बॉस 20' अपने पहले 'वीकेंड का वार' की तरफ बढ़ रहा है, दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई है. फैंस सोशल मीडिया पर यह कयास लगा रहे हैं कि क्या शो के होस्ट सलमान खान इस हफ्ते कुशल और कनिका की इस फेक बॉन्डिंग या वायरल हो रही शादी की तस्वीरों का मुद्दा उठाएंगे. इतिहास गवाह है कि पिछले सीजन जैसे कि 'बिग बॉस 15' में भी मीशा अय्यर और ईशान सहगल के बीच ऐसी ही कम दिनों की नजदीकियां देखी गई थीं, जिसपर सलमान खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी वीकेंड के वार पर इन पर्सनल सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर घर का यह नया खेल कुछ और ही मोड़ लेगा.