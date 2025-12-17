Bigg Boss 19 Winner गौरव खन्ना का यूट्यूब हुआ टर्मिनेट, यूजर्स हुए परेशान, पूछ रहे हैं ऐसे-कैसे? 

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने कल ही अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था, लेकिन जब आज फैंस ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए क्योंकि चैनल टर्मिनेट कर दिया गया था। इस अचानक गायब होने से काफी चिंता फैल गई है.

बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने 16 दिसंबर, 2025 को अपना YouTube चैनल लॉन्च किया. हालांकि, चैनल लाइव होने और पहला वीडियो अपलोड होने के ठीक एक दिन बाद, वीडियो और चैनल दोनों को हटा दिया गया. इस अचानक हटाए जाने से सोशल मीडिया पर चिंता फैल गई है, और कई यूज़र्स सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या गलत हुआ.

एक Reddit यूज़र ने 'गौरव खन्ना ऑफिशियल YouTube चैनल को क्या हुआ. अब यह नहीं मिल रहा है. टाइटल वाले एक थ्रेड पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. पोस्ट में बताया गया कि गौरव का चैनल अब नहीं मिल रहा है, और वीडियो सर्च करने पर यह मैसेज दिख रहा है, 'यह वीडियो अब उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस वीडियो से जुड़ा YouTube अकाउंट बंद कर दिया गया है .'

अकाउंट बंद होने के तुरंत बाद, यूज़र्स ने अकाउंट बंद होने के पीछे की संभावित वजहों के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया.

एक कमेंट में लिखा था, 'यह आर्टिफिशियल ट्रैफिक और बॉट्स की वजह से हुआ... शायद इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे नए अकाउंट देखे हैं जिनके एक दिन में उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे, तो हां यह आर्टिफिशियल और मैनेज किया हुआ था... यूट्यूब ने उसका अकाउंट बंद कर दिया .'

एक और यूज़र ने लिखा, 'ऐसा तब होता है जब सब्सक्राइबर की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होती है. यह काफी आम है, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा होता है. उसकी टीम इसे वापस पा सकती है.

गौरव खन्ना का पहला यूट्यूब वीडियो किस बारे में था?

अपने पहले YouTube वीडियो में गौरव ने अपनी जर्नी और बिग बॉस 19 के घर में बिताए महीनों के बारे में बात की. उन्होंने अपने करियर पर भी बात की, जिसमें अनुपमा और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में अपने रोल्स के बारे में बताया.

इस सिचुएशन पर बात करते हुए गौरव ने वीडियो में कहा, 'जब सब्सक्राइबर अचानक बढ़ते हैं तो ऐसा होता है. यह काफी आम है, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है. उनकी टीम इसे वापस पा सकती है.'

गौरव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो की एक झलक भी अपलोड की, जिसका कैप्शन 'सरप्राइज यहां है. मेरे दिल से आपके लिए से शुरू होता है. हमें उम्मीद है कि टीम जल्द ही इस समस्या को ठीक कर देगी.