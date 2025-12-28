FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

‘कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका अंत नहीं हो सकता’: 140वें स्थापना दिवस पर बोले पार्टी अध्यक्ष, BJP पर भी तीखा हमला

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकरों में छिपी रही पाक सेना, राष्ट्रपति जरदारी के बयान से उजागर हुई सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

"मुझे वो सब कुछ मिला, जो मैं मांग भी नहीं सकता था..." गौरव खन्ना ने साल 2025 की उपलब्धियों पर जताया ईश्वर का आभार

Gaurav Khanna Latest Post: 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना ने साल 2025 को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बर्थडे नाइट की तस्वीरें साझा कर सभी का आभार व्यक्त किया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 28, 2025, 03:06 PM IST

"मुझे वो सब कुछ मिला, जो मैं मांग भी नहीं सकता था..." गौरव खन्ना ने साल 2025 की उपलब्धियों पर जताया ईश्वर का आभार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टेलीविजन के चहेते अभिनेता और 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना (अनुज कपाड़िया) के लिए साल 2025 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा. 'बिग बॉस 19' की प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद, गौरव ने अपने जन्मदिन के जश्न की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं और इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' बताया है.

सफलता और जीत का जश्न

इंस्टाग्राम पर अपनी बर्थडे नाइट की यादें ताजा करते हुए गौरव ने एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि यह साल केवल एक जन्मदिन मनाने जैसा नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, संघर्ष और उस बड़ी जीत (बिग बॉस 19) का उत्सव था, जिसने उनकी पहचान बदल दी. गौरव ने लिखा, "इस साल ने मुझे वो सब कुछ दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी."

अपनों का जताया आभार

गौरव ने अपनी पोस्ट में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके कठिन समय में साथ खड़े रहे. उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास के बिना यह सफर मुमकिन नहीं था. उन्होंने अपनी ग्रोथ और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पूरी तरह तैयार बताया.

सितारों से सजी बर्थडे नाइट

गौरव द्वारा साझा की गई तस्वीरों में टीवी इंडस्ट्री और 'बिग बॉस 19' के उनके साथी कंटेस्टेंट्स का जमावड़ा नजर आया. जश्न में अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, आवेज दरबार, नेहल चुडासमा और शहबाज जैसे सितारे गौरव को बधाई देते दिखे. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं.

अनुज कपाड़िया से 'बिग बॉस विनर' तक

गौरव खन्ना ने 'अनुपमा' सीरियल में अनुज कपाड़िया के किरदार से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी. इसके बाद 'बिग बॉस 19' में उनके शांत और सुलझे हुए व्यक्तित्व ने उन्हें शो का विजेता बनाया. साल 2025 उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट
साइंस की किस डिग्री को कहा जाता है रोगों का जासूस? बीमारियों की तह तक पहुंचते हैं एक्सपर्ट
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
MORE
Advertisement