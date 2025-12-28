"मुझे वो सब कुछ मिला, जो मैं मांग भी नहीं सकता था..." गौरव खन्ना ने साल 2025 की उपलब्धियों पर जताया ईश्वर का आभार

Gaurav Khanna Latest Post: 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना ने साल 2025 को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बर्थडे नाइट की तस्वीरें साझा कर सभी का आभार व्यक्त किया.

टेलीविजन के चहेते अभिनेता और 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना (अनुज कपाड़िया) के लिए साल 2025 किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा. 'बिग बॉस 19' की प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद, गौरव ने अपने जन्मदिन के जश्न की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं और इस साल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' बताया है.

सफलता और जीत का जश्न

इंस्टाग्राम पर अपनी बर्थडे नाइट की यादें ताजा करते हुए गौरव ने एक दिल छू लेने वाला संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि यह साल केवल एक जन्मदिन मनाने जैसा नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, संघर्ष और उस बड़ी जीत (बिग बॉस 19) का उत्सव था, जिसने उनकी पहचान बदल दी. गौरव ने लिखा, "इस साल ने मुझे वो सब कुछ दिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी."

अपनों का जताया आभार

गौरव ने अपनी पोस्ट में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके कठिन समय में साथ खड़े रहे. उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास के बिना यह सफर मुमकिन नहीं था. उन्होंने अपनी ग्रोथ और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पूरी तरह तैयार बताया.

सितारों से सजी बर्थडे नाइट

गौरव द्वारा साझा की गई तस्वीरों में टीवी इंडस्ट्री और 'बिग बॉस 19' के उनके साथी कंटेस्टेंट्स का जमावड़ा नजर आया. जश्न में अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, आवेज दरबार, नेहल चुडासमा और शहबाज जैसे सितारे गौरव को बधाई देते दिखे. इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं.

अनुज कपाड़िया से 'बिग बॉस विनर' तक

गौरव खन्ना ने 'अनुपमा' सीरियल में अनुज कपाड़िया के किरदार से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी. इसके बाद 'बिग बॉस 19' में उनके शांत और सुलझे हुए व्यक्तित्व ने उन्हें शो का विजेता बनाया. साल 2025 उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है.

