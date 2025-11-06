FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी

नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

Bigg Boss 19 Latest Updates: सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो Bigg Boss 19 अपने ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब है. सोशल मीडिया पर इस वक्त बस बिग बॉस शो की ही चर्चाएं हैं. बिग बॉस 19' के टॉप 5 फाइनलिस्ट और विनर का नाम कथित तौर पर विकिपीडिया स्क्रीनशॉट के जरिए लीक हो गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 06, 2025, 03:29 PM IST

Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

Bigg Boss 18

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bigg Boss 19 Winner Name: सलमान खान का लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. शो में चल रही रणनीतियों और नाटकीयता के बीच, एक वायरल लीक ने पूरे गेम को चर्चा का केंद्र बना दिया है. हाल ही में एक वायरल फोटो के माध्यम से शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट और विजेता के नाम लीक होने का दावा किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और दर्शक मेकर्स पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए शो को स्क्रिप्टेड बताकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्या अमाल मलिक नहीं बनेंगे विनर?

संगीतकार अमाल मलिक को शुरुआत से ही सलमान खान का पसंदीदा कंटेस्टेंट माना जा रहा था. कई बार यह खबरें आईं कि सलमान, अमाल की गलतियों पर भी सख्त एक्शन नहीं लेते. यहाँ तक कि एक एपिसोड में जब अमाल ने फरहाना भट्ट के साथ बदतमीजी की थी, तो मेकर्स ने उन्हें समझाने के लिए उनके पिता डब्बू मलिक को घर के अंदर भेजा था. इन सब घटनाओं के कारण कई लोगों को उम्मीद थी कि अमाल शो के प्रबल दावेदार हैं. लेकिन, वायरल हुए कथित स्क्रीनशॉट के मुताबिक, अमाल मलिक न तो विनर बने हैं और न ही पहले या दूसरे रनर-अप.

Bigg Boss 19 का विनर कौन होगा?

लीक हुई विकिपीडिया पोस्ट के मुताबिक, बिग बॉस विनर का नाम भी सामने आ गया है. इसमें टीवी के मशहूर एक्टर गौरव खन्ना का नाम लिखा है. सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड के अनुसार, बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना होंगे. हालांकि, यह आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है.  

लीक हुई विकिपीडिया पोस्ट में कौन हैं टॉप 5?

वायरल हो रहे एक विकिपीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' का विनर कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्टर (नाम गोपनीय रखा गया) बताए जा रहे हैं. लीक के मुताबिक, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स और उनकी संभावित रैंकिंग इस प्रकार है:

Bigg Boss winner and runner up list
पहला रनर-अप: अभिषेक बजाज
दूसरा रनर-अप: फरहाना भट्ट
चौथा स्थान: अमाल मलिक
पांचवां स्थान: तान्या मित्तल
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस लीक या स्क्रीनशॉट की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

तान्या मित्तल कब होंगी बिग बॉस हाउस से बाहर?

वायरल हो रही पोस्ट के अनुसार, तान्य मित्तल 5 वीं रनर-अप हैं. इस हिसाब से वे आखिरी दिन यानी फिनाले वाले दिन ही शो से आउट होंगी. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
UPSC टॉपर्स का फॉर्मूला, पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल सब्जेक्ट ने दिलाई शुभम कुमार से लेकर शक्ति दुबे तक को पहली रैंक?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
पंजाब की फुलकारी और राजस्थान की गोटा पट्टी तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार की मशहूर कढ़ाई का नाम?
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Anunay Sood से Surbhi Jain तक, वो 5 डिजिटल क्रिएटर जो कम उम्र में ही दुनिया को कह गए अलविदा
Interval Walking: 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है 30 मिनट की interval walk, जानें करने का तरीका और फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE