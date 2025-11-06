Bigg Boss 19 का विनर पहले से तय है? जानिए तान्या मित्तल कब होंगी बाहर...

Bigg Boss 19 Latest Updates: सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो Bigg Boss 19 अपने ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब है. सोशल मीडिया पर इस वक्त बस बिग बॉस शो की ही चर्चाएं हैं. बिग बॉस 19' के टॉप 5 फाइनलिस्ट और विनर का नाम कथित तौर पर विकिपीडिया स्क्रीनशॉट के जरिए लीक हो गया है.

Bigg Boss 19 Winner Name: सलमान खान का लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. शो में चल रही रणनीतियों और नाटकीयता के बीच, एक वायरल लीक ने पूरे गेम को चर्चा का केंद्र बना दिया है. हाल ही में एक वायरल फोटो के माध्यम से शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट और विजेता के नाम लीक होने का दावा किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और दर्शक मेकर्स पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए शो को स्क्रिप्टेड बताकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्या अमाल मलिक नहीं बनेंगे विनर?

संगीतकार अमाल मलिक को शुरुआत से ही सलमान खान का पसंदीदा कंटेस्टेंट माना जा रहा था. कई बार यह खबरें आईं कि सलमान, अमाल की गलतियों पर भी सख्त एक्शन नहीं लेते. यहाँ तक कि एक एपिसोड में जब अमाल ने फरहाना भट्ट के साथ बदतमीजी की थी, तो मेकर्स ने उन्हें समझाने के लिए उनके पिता डब्बू मलिक को घर के अंदर भेजा था. इन सब घटनाओं के कारण कई लोगों को उम्मीद थी कि अमाल शो के प्रबल दावेदार हैं. लेकिन, वायरल हुए कथित स्क्रीनशॉट के मुताबिक, अमाल मलिक न तो विनर बने हैं और न ही पहले या दूसरे रनर-अप.

Bigg Boss 19 का विनर कौन होगा?

लीक हुई विकिपीडिया पोस्ट के मुताबिक, बिग बॉस विनर का नाम भी सामने आ गया है. इसमें टीवी के मशहूर एक्टर गौरव खन्ना का नाम लिखा है. सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड के अनुसार, बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना होंगे. हालांकि, यह आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है.

लीक हुई विकिपीडिया पोस्ट में कौन हैं टॉप 5?

वायरल हो रहे एक विकिपीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' का विनर कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्टर (नाम गोपनीय रखा गया) बताए जा रहे हैं. लीक के मुताबिक, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स और उनकी संभावित रैंकिंग इस प्रकार है:



पहला रनर-अप: अभिषेक बजाज

दूसरा रनर-अप: फरहाना भट्ट

चौथा स्थान: अमाल मलिक

पांचवां स्थान: तान्या मित्तल

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस लीक या स्क्रीनशॉट की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

तान्या मित्तल कब होंगी बिग बॉस हाउस से बाहर?

वायरल हो रही पोस्ट के अनुसार, तान्य मित्तल 5 वीं रनर-अप हैं. इस हिसाब से वे आखिरी दिन यानी फिनाले वाले दिन ही शो से आउट होंगी.

