Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें

Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल

रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स

ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: बिग बॉस 19 में तीन एविक्शन के बाद, वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर शो में दस्तक देने आ रही हैं, जिससे घर का पूरा गेम पलटने की उम्मीद है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 05, 2025, 03:47 PM IST

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: बिग बॉस 19 के घर में जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, माहौल गर्म होता जा रहा है. कंटेस्टेंट्स अब खुले तौर पर खेल रहे हैं और एलिमिनेशन के डर से दोस्ती और यारी की जगह एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं. अब तक शो से तीन कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में टीआरपी और गेम में रोमांच लाने के लिए मेकर्स एक बड़ा ट्विस्ट लाने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, घर में एक धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जो पूरा गेम पलटने का दमखम रखती है.

किस क्रिकेटर की बहन होंगी नई कंटेस्टेंट?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, मशहूर क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर जल्द ही शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ सकती हैं. यह भी कहा जा रहा है कि खुद दीपक चाहर अपनी बहन को शो में छोड़ने आएंगे. हालांकि, अभी तक न तो दीपक चाहर और न ही बिग बॉस 19 की ओर से मालती की एंट्री की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है. अगर मालती चाहर शो में एंट्री लेती हैं, तो वह निश्चित रूप से घर का माहौल पूरी तरह से बदल देंगी और शो को टीआरपी में बड़ा फायदा मिलेगा. पिछले एविक्शन के बाद घर का माहौल काफी बदल चुका है. आवेज दरबार के जाने के बाद, बसीर अली और अमाल मलिक जैसे कंटेस्टेंट्स अब अपने नए शिकार की तलाश में हैं.

गौरव खन्ना ने की मेकर्स से शिकायत

घर के अंदर टीवी एक्टर गौरव खन्ना भी शानदार गेम खेल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने हाल ही में घर के माहौल को लेकर बिग बॉस से एक शिकायत की है. गौरव ने बिग बॉस से कहा कि घर के कुछ कंटेस्टेंट्स बार-बार माइक उतार फेंकने की धमकी दे रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है. गौरव की शिकायत पर एक्शन लेते हुए बिग बॉस ने तुरंत धमकी देने वाले सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास ली और उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी.

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'

तीन कंटेस्टेंट हो चुके हैं गेम से बाहर

शो से अभी तक तीन कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. बीते हफ्ते आठ कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे, जिनमें गौरव खन्ना सुरक्षित रहे. अब देखना यह है कि क्या मालती चाहर की एंट्री से अमाल मलिक और बसीर अली के गेम पर कोई असर पड़ता है.

