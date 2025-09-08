Bigg Boss 19: शहनाज गिल के भाई ने शहबाज़ बादेशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री, दूसरे हफ्ते भी कोई नहीं हुआ बेघर

Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?
कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया
Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल
अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?
भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश
देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला
Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत
पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक
Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड
Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय
एंटरटेनमेंट
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar में शहनाज गिल के भाई ने शहबाज़ बादेशा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की और मुनव्वर ने कुनिका और तान्या को कहा सास-बहू. इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ.
Bigg Boss 19 में दूसरे हफ्ते भी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ. वीकेंड का वार में शहनाज़ गिल के भाई शहबाज़ बादेशा की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई. कुनिका की कहानी सुनकर घरवाले काफी इमोशनल हो गए, वहीं सलमान खान ने फरहाना की गालियों को लेकर क्लास लगाई.
इस एपिसोड में सबसे बड़ा सरप्राइज था शहनाज गिल के भाई की वाइल्ड कार्ड एंट्री. घर में पहले से रह रहे कंटेस्टेंट्स के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी. वाइल्ड कार्ड एंट्री का मकसद घर में नई ऊर्जा और ड्रामा लाना होता है और शहनाज के भाई के आने से घर का माहौल और मनोरंजन से भर गया. कंटेस्टेंट्स ने उनकी एंट्री पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ दीं, कुछ खुश हुए और कुछ हैरान नजर आए.
बिग बॉस 19 के दूसरे हफ़्ते में नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को दूसरे हफ़्ते में एलिमिनेशन राउंड में सलमान ने घरवालों से टास्क कराया जिसमे कुनिका और मृदुल को इम्युनिटी मिली जिससे वो अपने आपको सुरक्षित कर सकते है. शहबाज़ के घर में आने पर सलमान ने बताया कि कुनिका को सबसे कम वोट मिले है जिसकी वजह से उन्हें घर जाना होगा लेकिन कुनिका की इम्युनिटी से वो एलिमिनेट नहीं हुई और कोई घरवाला दूसरे हफ्ते में भी घर से बेघर नहीं हुआ.
इसके अलावा, मुनव्वर ने घर में कुनिका और तान्या को लेकर मजेदार कमेंट किया और उन्हें “सास-बहू” कहा. इस कमेंट ने घरवालों और दर्शकों दोनों को हंसाया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई. मुनव्वर के इस अंदाज ने घर में हल्की नोक-झोंक और मस्ती का माहौल बना दिया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से