Bigg Boss 19: शहनाज गिल के भाई ने शहबाज़ बादेशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री, दूसरे हफ्ते भी कोई नहीं हुआ बेघर

Bigg Boss 19 में दूसरे हफ्ते भी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ. वीकेंड का वार में शहनाज़ गिल के भाई शहबाज़ बादेशा की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री हुई. कुनिका की कहानी सुनकर घरवाले काफी इमोशनल हो गए, वहीं सलमान खान ने फरहाना की गालियों को लेकर क्लास लगाई.

शहनाज गिल के भाई की वाइल्ड कार्ड एंट्री

इस एपिसोड में सबसे बड़ा सरप्राइज था शहनाज गिल के भाई की वाइल्ड कार्ड एंट्री. घर में पहले से रह रहे कंटेस्टेंट्स के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी. वाइल्ड कार्ड एंट्री का मकसद घर में नई ऊर्जा और ड्रामा लाना होता है और शहनाज के भाई के आने से घर का माहौल और मनोरंजन से भर गया. कंटेस्टेंट्स ने उनकी एंट्री पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ दीं, कुछ खुश हुए और कुछ हैरान नजर आए.

कौन हुआ घर से बेघर?

बिग बॉस 19 के दूसरे हफ़्ते में नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को दूसरे हफ़्ते में एलिमिनेशन राउंड में सलमान ने घरवालों से टास्क कराया जिसमे कुनिका और मृदुल को इम्युनिटी मिली जिससे वो अपने आपको सुरक्षित कर सकते है. शहबाज़ के घर में आने पर सलमान ने बताया कि कुनिका को सबसे कम वोट मिले है जिसकी वजह से उन्हें घर जाना होगा लेकिन कुनिका की इम्युनिटी से वो एलिमिनेट नहीं हुई और कोई घरवाला दूसरे हफ्ते में भी घर से बेघर नहीं हुआ.

मुनव्वर ने किया रोस्ट

इसके अलावा, मुनव्वर ने घर में कुनिका और तान्या को लेकर मजेदार कमेंट किया और उन्हें “सास-बहू” कहा. इस कमेंट ने घरवालों और दर्शकों दोनों को हंसाया और सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई. मुनव्वर के इस अंदाज ने घर में हल्की नोक-झोंक और मस्ती का माहौल बना दिया.

