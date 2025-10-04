Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'

Foods For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर देंगे ये 5 फूड्स, ब्लड सर्कुलेशन के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी
एंटरटेनमेंट
बिग बॉस 19 के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान का गुस्सा देखने को मिलेगा, जिससे मृदुल तिवारी रो पड़ेंगे. मृदुल, सलमान की बात सुन कहेंगे, "मैं आज तक किसी से नहीं लड़ा." शो में कुनिका सदानंद की भी क्लास लगेगी और एल्विश यादव गेस्ट बनकर आएंगे.
बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में दर्शकों को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. होस्ट सलमान खान एक बार फिर कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक देते और उनकी गलतियों पर तीखी बहस करते नज़र आएंगे. इस दौरान, जहां अभिषेक बजाज और अमाल मलिक की भयंकर लड़ाई पर बात होगी, वहीं कुनिका सदानंद पर भी भाईजान का गुस्सा फूटता हुआ दिखेगा. इन सबके बीच, 'वीकेंड का वार' की झलक दिखाते लेटेस्ट प्रोमो में मृदुल तिवारी को रोते हुए देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है.
सामने आए प्रोमो में, सलमान खान कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी से सवाल करते हैं. सलमान कहते हैं, "मृदुल आपको समझ में आ रहा है ये खेल? आपके सामने कुछ नहीं हुआ है, जिस पर आपका ओपिनियन नहीं रहा. मैं आज आपको बैडरूम में भेजने वाला था क्योंकि अभी तक आप दिख नहीं रहे हो. वीकेंड का वार पर भी आप क्यों दिखो."
सलमान की बातों से आहत मृदुल तिवारी रोते हुए कहते हैं, "भाई जी मैं नहीं लड़ा आज तक किसी से." इस पर सलमान खान उन्हें समझाते हुए कहते हैं, "किसने कहा है कि लड़ने से नज़र आते हैं यहां पर." सलमान की ये बातें बताती हैं कि वह मृदुल को उनकी निष्क्रियता के लिए फटकार लगा रहे हैं, जिससे मृदुल काफी भावुक हो जाते हैं.
'वीकेंड का वार' से जुड़ी खबरों की मानें तो इस बार सलमान खान कुनिका सदानंद की जोरदार क्लास लगाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान कुनिका को अभिषेक और अमाल की लड़ाई के लिए दोषी ठहराते हुए फसाद की जड़ कह सकते हैं. कुनिका ने अभिषेक को एक गलत स्टेटमेंट दिया था, जिसके कारण अभिषेक और अमाल के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था.
यहां पढ़ें- Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच
इस हफ्ते के 'वीकेंड का वार' की गेस्ट लिस्ट में मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव का नाम शामिल है. एल्विश यादव इस बार 'बिग बॉस 19' के स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे.
जियो हॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके एल्विश यादव के आने की पुष्टि की है. वीडियो में एल्विश कहते दिख रहे हैं, "इस बार मैं सिस्टम हिलाने आ रहा हूं. सलमान भाई के सामने खड़े होकर बोलूंगा, 'सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?'... जरूर देखें 'वीकेंड का वार' जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर." एल्विश की एंट्री से शो में एक नया ट्विस्ट आने की संभावना है.
