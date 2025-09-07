Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
एंटरटेनमेंट
बिग बॉस 19 का यह हफ्ता दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आया है. वीकेंड का वार में बड़ा धमाका होने वाला है. सलमान खान लेंगे घरवालों की क्लास और होगा शॉकिंग एलिमिनेशन. जानें कौन होगा बाहर और क्या नए ट्विस्ट बदल देंगे शो के समीकरण. पूरी अपडेट पढ़ें यहां.
बिग बॉस 19 का यह हफ्ता दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आया है. हर गुजरते एपिसोड के साथ दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती बहसें, बदलते रिश्ते और बनते-बिगड़ते रिश्तों से इस सीजन को और भी मजेदार बना रहे हैं. इस हफ्ते का वीकेंड का वार दर्शकों के लिए कई सरप्राइज लेकर आने वाला है क्योंकि खबरें हैं कि इस बार शो में एक शॉकिंग एलिमिनेशन होने वाला है वहीं दुसरी और सलमान के हत्थे चढ़ेगा ये कंटेस्टेंट जिसकी सलमान लेंगे क्लास.
सलमान खान घरवालों की दूसरे हफ़्ते में हुई लड़ाई-झगड़ो को अच्छे से जानते है किसने किसको क्या बोला क्या नहीं जिस पर सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर है. खासकर, नेहल और फरहाना की हरकतों ने सलमान को इतना गुस्सा दिला दिया है कि वो उन्हें साफ़ बोल देते है की आप लोग घर जा सकते है. सलमान नेहल और फरहाना को उनके एब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ करने से बहुत नाराज़ है क्योंकि ये दोनों लड़ाई में किसी को कुछ भी बोल देती है और दूसरे कंटेस्टेंट को औक़ात या 2 कौड़ी का भी बोल देती है जिस पर सलमान ने दोनों को बहुत सुनाया.
बिग बॉस 19 में इस हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन चर्चा है कि इस बार घर से बाहर होने वाला है दूसरे हफ्ते में 5 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हुए थे जिसमे तान्या मित्तल, अमाल मलिक, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, और अवेज़ दरबार है दर्शक यह देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है की शो के पहले एलिमिनेशन राउंड कौन होगा एलिमिनेट और जाएगा वापिस घर. BBTak की पोस्ट पर काफ़ी यूज़र्स ने रियेक्ट करके साफ़ कहा था की पहले हफ़्ते अवेज़ दरबार जाने वाले है घर जिसे देखना और की दिलचस्प हो गया है की वोटर्स की वोटिंग से बच सकते है अवेज़ या जायेंगे आज अपने घर.
Bigg Boss 19, Weekend Ka Vaar, और Shocking Elimination पहले से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फैन्स लगातार अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं. हजारों ट्वीट्स और पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें दर्शक यह अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार घर से बाहर कौन होगा.
