BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक

टीवी के सबसे चर्चित शो ‘बिग बॉस 19’ 24 अगस्त को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ वापसी कर रहा है.हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस नए अंदाज़, नए रूप और अलग थीम के साथ आ रहा है.इस बार घर का डिजाइन लोकतंत्र से प्रेरित संसद थीम पर तैयार किया गया है, जिसे ‘घरवालों की सरकार’ नाम दिया गया है. यह दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा अनोखा और मज़ेदार अनुभव देगा.

संसद जैसा सेट, लेकिन ड्रामा से भरपूर

बिग बॉस 19 के इस सीज़न में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है - घर को संसद थीम पर डिजाइन करना, ताकि घरवाले खुद अपनी सरकार चला सकें. शो के प्रोमो में सलमान खान ने कहा, “इस बार शो में क्रेज़ी ड्रामा नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी होगी.” हालांकि, कंटेस्टेंट्स को अपनी मर्यादा में रहकर फैसले लेने होंगे और उन फैसलों का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा. घर के अंदर हर टास्क और चर्चा संसद के सेशन की तरह होगी - लेकिन ढेर सारे ट्विस्ट के साथ.

15 कंटेस्टेंट्स, लेकिन कम्फर्ट नहीं

इस सीज़न में कुल 15 कंटेस्टेंट्स होंगे. मेकर्स ने इस बार डबल बेड की जगह हर कंटेस्टेंट को एक-एक सिंगल बेड देने का फैसला किया है, जिससे घर में प्राइवेसी और कम्फर्ट दोनों पर असर पड़ेगा. माना जा रहा है कि इससे घर के अंदर ड्रामे और टकराव के मौके बढ़ जाएंगे.

इसके अलावा, इस बार शो में कैमियो अपीयरेंस, सीक्रेट रूम ट्विस्ट और नए टास्क फॉर्मेट भी देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

