जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर

इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान

Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी

Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल

Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर यहां से शेयर करें खास मैसेज, मन में भरेगा देशभक्ति का जोश

BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक

Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान

क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

एंटरटेनमेंट

BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक

BIGG BOSS 19, 24 अगस्त को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ वापसी कर रहा है. हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस नए अंदाज़, नए रूप और अलग थीम के साथ नजर आएगा.

Aman Maheshwari

Aug 13, 2025, 12:16 PM IST

टीवी के सबसे चर्चित शो ‘बिग बॉस 19’ 24 अगस्त को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ वापसी कर रहा है.हर बार की तरह इस बार भी बिग बॉस नए अंदाज़, नए रूप और अलग थीम के साथ आ रहा है.इस बार घर का डिजाइन लोकतंत्र से प्रेरित संसद थीम पर तैयार किया गया है, जिसे ‘घरवालों की सरकार’ नाम दिया गया है. यह दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा अनोखा और मज़ेदार अनुभव देगा.

संसद जैसा सेट, लेकिन ड्रामा से भरपूर

बिग बॉस 19 के इस सीज़न में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है - घर को संसद थीम पर डिजाइन करना, ताकि घरवाले खुद अपनी सरकार चला सकें. शो के प्रोमो में सलमान खान ने कहा, “इस बार शो में क्रेज़ी ड्रामा नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी होगी.” हालांकि, कंटेस्टेंट्स को अपनी मर्यादा में रहकर फैसले लेने होंगे और उन फैसलों का अंजाम भी भुगतना पड़ेगा. घर के अंदर हर टास्क और चर्चा संसद के सेशन की तरह होगी - लेकिन ढेर सारे ट्विस्ट के साथ.

रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान और अजय देवगन ने लोकेश कनगराज से कितनी रकम वसूली?

15 कंटेस्टेंट्स, लेकिन कम्फर्ट नहीं

इस सीज़न में कुल 15 कंटेस्टेंट्स होंगे. मेकर्स ने इस बार डबल बेड की जगह हर कंटेस्टेंट को एक-एक सिंगल बेड देने का फैसला किया है, जिससे घर में प्राइवेसी और कम्फर्ट दोनों पर असर पड़ेगा. माना जा रहा है कि इससे घर के अंदर ड्रामे और टकराव के मौके बढ़ जाएंगे.

इसके अलावा, इस बार शो में कैमियो अपीयरेंस, सीक्रेट रूम ट्विस्ट और नए टास्क फॉर्मेट भी देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं.

