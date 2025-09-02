Add DNA as a Preferred Source
Indore News: लापरवाही की हद: सरकारी अस्पताल में चूहों ने नोच डाले दो नवजात बच्चों के शरीर, जांच का आदेश जारी

Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...

Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा

रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स

भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?

महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: कितनी है तान्या मित्तल की नेट वर्थ? 500 रुपये से शुरू किया था बिज़नेस, आज हर महीने कमाती हैं लाखों

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की चर्चा हर ज़ुबान पर है. वह कभी बर्तन धोने को अपना स्ट्रगल बताती हैं तो कभी ये कहती मिलती हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना रहना कितना मुश्किल है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 02, 2025, 12:27 PM IST

Bigg Boss 19: कितनी है तान्या मित्तल की नेट वर्थ? 500 रुपये से शुरू किया था बिज़नेस, आज हर महीने कमाती हैं लाखों
Bigg Boss 19 में पहले हफ्ते से ही भरपूर ड्रामा देखने को मिल रहा है. सलमान खान के शो के इस सीज़न में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं महाकुंभ से फेमस हुईं तान्या मित्तल. तान्या मित्तल अपनी लाइफ़स्टाइल को लेकर खूब बातें करती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बिग बॉस में आने से पहले 2 मिलियन थी जो अब बढ़ती जा रही है. तान्या बखूबी जानती है अपने आपको कैसे चर्चा में रखा जाए आइए जानते है उनकी नेट वर्थ कितनी है और कितना कमाती है वो महीने का ? 

कौन हैं तान्या मित्तल? 

तान्या मित्तल अपनी लक्ज़री लाइफस्टाइल को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं. तान्या एक सक्सेसफुल बिज़नेस वुमन, मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. तान्या का जन्म मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था. Miss Asia tourism का 2018 में अवार्ड जीतकर उन्होंने अपनी पहचान इंटरनेशनल स्तर पर भी बनाई है. और इन्होंने लेबनान में होने वाले Miss Asia Tourism universe में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. 

तान्या मित्तल के करियर की शुरुआत? 

तान्या ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री ली है. उनके करियर की शुरुआत 19 की उम्र में शुरू हुई थी. उन्होंने सिर्फ 500 रुपये लगाकर अपना ब्रांड Handmade With Love by Tanya शुरू किया था. आज वो इस ब्रांडनेम से हैंडबैग, हैंडकफ़्स और साड़ियां सेल करती हैं. 

तान्या मित्तल की नेट वर्थ 

तान्या सोशल मीडिया, ब्रांड प्रमोशन, फैशन रील और कोलैबोरेशन करके महीने में लगभग 6 लाख रुपये कमा लेती हैं. यानी वो साल में करीब 72-75 लाख रुपये कमा लेती हैं. इसी कमाई से वो अपनी लैविश लाइफस्टाइल मेन्टेन कर पाती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो तान्या मित्तल की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपये की है. 

800 साड़ियों का कलेक्शन

तान्या मित्तल को साड़ियों का बेहद शौक है. उनके पास 800 से ज्यादा साड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें कई प्रीमियम और डिजाइनर पीस शामिल हैं.उनके इस कलेक्शन की कीमत लाखों रुपये बताई जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

