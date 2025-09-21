Bigg Boss 19: सेट पर सलमान के साथ काजोल ने किया सीन रिक्रिएट, बोलीं- 'पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो..'

बिग बॉस 19 का सीजन इतना दिलचस्प है कि फैंस के बीच हर दिन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. क्योंकि सलमान खान का यह शो दिनों दिन मजेदार होता जा रहा है. इस बार रविवार के शो में काजोल और जीशु सेनगुप्ता आएंगे. इस दौरान काजोल और सलमान प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग पर सीन भी रिक्रिएट करेंगे.

Bigg Boss 19: जैसे-जैसे बिग बॉस 19 का रोमांच बढ़ता जा रहा है, दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है. सलमान खान का यह शो लगातार मजेदार होता जा रहा है, खासकर जब बात वीकेंड के वार की आती है, तो यह और भी दिलचस्प होता है. इस रविवार, शो में एक बड़ा धमाल होने वाला है, जिसमें होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के साथ बॉलीवुड की सुपरस्टार काजोल और उनके सह-कलाकार जीशु सेनगुप्ता (Jisshu Sengupta) नजर आने वाले हैं.

दर्शकों को हर हफ्ते सबसे ज्यादा इंतजार सलमान खान को वीकेंड का वार में देखने का होता है. पिछले वीकेंड वह कथित तौर पर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके चलते वह शो में दिखाई नहीं दिए थे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वह लौट आए हैं और इस रविवार को शो की कमान संभालेंगे. उनकी वापसी से घर के सदस्यों के साथ-साथ फैंस में भी उत्साह का माहौल है.

काजोल और जीशु करेंगे 'द ट्रायल 2' का प्रमोशन

इस बार का वीकेंड का वार और भी खास होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल अपने को-स्टार जीशु सेनगुप्ता के साथ शो में सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आ रही हैं. यह जोड़ी अपनी आगामी वेब सीरीज 'द ट्रायल 2' का प्रमोशन करेगी, जो 19 सितंबर को स्ट्रीम होने वाली है.

प्रोमो में दिखा 'प्यार किया तो डरना क्या' मोमेंट

शो से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. प्रोमो के एक मजेदार हिस्से में, जीशु सेनगुप्ता, सलमान खान से उनकी आइकोनिक फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के एक मोमेंट को रीक्रिएट करने का अनुरोध करते दिखें. इस पर, काजोल तुरंत बीच में टोकते हुए कहती हैं कि यह एक शानदार मौका है, बस सलमान को अपनी जैकेट और टी-शर्ट उतारनी होगी.

इस हफ्ते कौन होगा घर से बेघर?

वीकेंड के वार में मनोरंजन के अलावा एक बड़ा फैसला भी होना है. इस बार घर से कोई एक सदस्य बेघर होगा. इस हफ्ते नॉमिनेट हुए सदस्यों में बसीर अली, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, और अशनूर कौर शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रणित मोरे के एविक्ट होने की संभावना है. वहीं, कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नेहल चुडासमा को सीधे बाहर करने के बजाय उन्हें सीक्रेट रूम में भेजा जा सकता है. अंतिम फैसला रविवार के एपिसोड में ही सामने आएगा.

