एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bigg Boss 19 Latest Upgrade: बिग बॉस के घर से बाहर गए एक स्ट्रॉन्ग कंटस्ट की 'बिग बॉस 19' में धमाकेदार वापसी हुई है. उनकी वापसी से घरवाले और दर्शक दोनों में खुशी की लहरें तेज हैं, तो चलिए जानते हैं कि उन्हें वापसी कैसे मिली?

Pragya Bharti

Updated : Nov 06, 2025, 08:43 AM IST

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?



सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है. घर से बाहर गए लोकप्रिय और मजबूत प्रतियोगी स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने एक बार फिर बिग बॉस हाउस में एंट्री ले ली है. उनकी वापसी की खबर से सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है, और दर्शक उन्हें शो में वापस देखकर बेहद खुश हैं.

'द प्रणित मोरे शो' की वापसी

प्रणित मोरे की घर वापसी के साथ ही उनका चर्चित कॉमेडी शो 'द प्रणित मोरे शो' भी वापस आ गया है. अब प्रणित एक बार फिर बिग बॉस हाउस में अपना यह कॉमेडी शो होस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जिससे घर का माहौल और मनोरंजक होने की उम्मीद है.

बिग बॉस घर से क्यों बाहर हुए थे कंटेस्टेंट

प्रणित मोरे को पिछले वीकेंड का वार में घर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन यह उनका एविक्शन (बेघर होना) नहीं था. सलमान खान ने घोषणा की थी कि प्रणित को तबीयत खराब होने के कारण बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा जा रहा है. खबरों के अनुसार, प्रणित को बिग बॉस के घर में डेंगू हो गया था, जिसके इलाज के लिए उन्हें घर से अस्थाई एग्जिट लेनी पड़ी थी.
बिग बॉस के फैन पेज 'बीबी तक' के मुताबिक, प्रणित मोरे अब बिग बॉस के घर में वापस आ चुके हैं. प्रणित की वापसी से घर के अंदर के प्रतियोगी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. हालाँकि, उनकी एंट्री का एपिसोड अभी तक प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन यह आज या कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा.

इस हफ्ते नॉमिनेट हुए सदस्य

'बिग बॉस 19' में कैप्टेंसी टास्क के बाद नया ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल पांच सदस्य नॉमिनेटेड हैं. नॉमिनेटेड प्रतियोगियों में गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नीलम गिरी, फरहाना भट्ट जैसे नाम शामिल है. आपको बता दें कि आगामी एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है. 
