Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने क्यों छोड़ दी कप्तानी? सलमान खान ने घरवालों को दिया बड़ा सरप्राइज़

एंटरटेनमेंट
Bigg Boss 19 में घर की पहली कप्तान कुनिका सदानंद ने अपनी कप्तानी छोड़ दी. वहीं सलमान खान ने बड़ा सरप्राइज़ देते हुए कहा कि पहले हफ्ते में कोई भी सदस्य घर से बेघर नहीं होगा.
Bigg Boss 19 का पहला ड्रामे और ट्विस्ट्स से भरा रहा. लड़ाई-झगड़ों के बीच घर की पहली कप्तान कुनिका सदानंद (Kunika Sadanand) ने घर की कप्तानी छोड़ दी. वहीं, सलमान खान ने नॉमिनेट हुए सभी सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि पहले हफ्ते में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. शुरुआत में लग रहा था कि कुनिका और गौरव इस सीज़न के Karan Veer Mehra और Shilpa Shinde बनेंगे. हालांकि, गौरव ने कैप्टेंसी के लिए अशनूर कौर के ज्यादा कैपेबल बताकर कुनिका का दिल तोड़ दिया.
घर की पहली कप्तान बनीं कुनिका सदानंद ने खुद अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. वजह? घरवालों द्वारा बार-बार दिए जा रहे ताने. दरअसल घरवालों ने उन पर आरोप लगाए थे कि वो बतौर कप्तान फेयर नहीं हैं और घरवालों के बीच भेदभाव कर रही हैं. कुनिका ने कहा, “अगर मेरी तरफ ऐसा नजरिया है तो मैं कप्तानी छोड़ रही हूं. मैं अब यह जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती.”
इस हफ्ते सात घरवाले घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे. इनमें नीलम गिरी, गौरव खन्ना, नतालिया, प्रणित, तान्या, अभिषेक और जीशान कादरी शामिल थे. हालांकि, इन कंटेस्टेंट्स को बड़ा सरप्राइज़ देते हुए सलमान खान ने ऐलान किया कि पहले हफ्ते में कोई भी कंटेस्टेंट घर से बेघर नहीं होगा.
बिग बॉस 19 के घर में अब verdict room की एंट्री हो गई है. यह कमरा ऐसे फैसलों को सुनाने के लिए बनाया गया है जिससे घरवालों की किस्मत का फैसला होगा. राजनीति की थीम पर चल रहे बिग बॉस 19 में वर्डिक्ट रूम क्या गुल खिलाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा.
