एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: बसीर बने नए कैप्टन, टास्क में अभिषेक के ड्रामे से घर में मचा हंगामा, जानें क्या हुआ है बवाल

बिग बॉस 19 के हर एपिसोड में नए-नए ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में घरवालों ने कैप्टेंसी पाने के लिए खूब मेहनत करते हुए दिखाई देते है आइए जानते हैं एपिसोड की हाइलाइट्स.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 05, 2025, 08:28 AM IST

Bigg Boss 19: बसीर बने नए कैप्टन, टास्क में अभिषेक के ड्रामे से घर में मचा हंगामा, जानें क्या हुआ है बवाल
बिग बॉस 19 के हर एपिसोड में नए-नए ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है. कभी घरवालों का राशन के लिए किया गया टास्क तो कभी फरहाना और बसीर की लड़ाई, शो को और भी दिलचस्प बना रही है. बिग बॉस 19 का हर एपिसोड दर्शकों के लिए सरप्राइज लेकर आता है. लेटेस्ट एपिसोड में घरवालों ने कैप्टेंसी पाने के लिए खूब मेहनत की और बिग बॉस के दिए गए टास्क को दिल से निभाया. जिसकी वजह से घर में काफी बवाल देखने को मिला. टास्क के दौरान मृदुल घायल हो गए. वहीं दूसरी ओर कुनिका और तान्या की दोस्ती में भी खटपट दिखने लगी. आइए जानते हैं  एपिसोड की हाइलाइट्स.

कैप्टेंसी के पहले दो दावेदार

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों को कैप्टेंसी देने के लिए पूरे दिन टास्क दिए. पहले टास्क में बिग बॉस ने घरवालों के सामने अपनी शर्तें रखीं. पहली शर्त में बिग बॉस ने कहा कि घरवालों को राशन में से केवल दो सेब उन्हें देने होंगे. इस टास्क को बसीर जीत जाते हैं, जिससे वे कैप्टेंसी के पहले दावेदार बन जाते हैं. बिग बॉस की शर्तों वाले टास्क में दूसरे दावेदार अभिषेक बजाज बनते हैं. दूसरी ओर नेहल टास्क को पूरा तो करती हैं, लेकिन बिग बॉस की शर्त नहीं मानतीं. जिससे बिग बॉस गुस्से में टास्क को वहीं रोक देते हैं.

बसीर अली बने घर के नए कैप्टन

बिग बॉस द्वारा दिए गए हर टास्क को बखूबी निभाते हुए बसीर अली ने अपनी स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस के दम पर अभिषेक बजाज को हराकर कैप्टेंसी अपने नाम कर ली. बसीर के नए कैप्टन बनने से घर में नई सियासत शुरू हो गई है. उनके फैंस सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और बसीर को जमकर बधाइयां दे रहे हैं. दर्शक भी बिग बॉस 19 के आने वाले एपिसोड्स में बसीर की कैप्टेंसी देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

मृदुल हुए घायल

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान अभिषेक और बसीर के बीच जमकर टक्कर हुई. इसी दौरान अभिषेक ने आगे बढ़ने की कोशिश में मृदुल को धक्का दे दिया, जिससे मृदुल गिर गए और उनके मुंह से खून निकलने लगा. यह देखकर घरवाले अभिषेक की इस हरकत पर काफी गुस्से में आ गए. स्थिति बिगड़ती देख बिग बॉस ने टास्क को तुरंत रोक दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

