Bigg Boss 19 Grand Finale Date: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कब होगा, क्या सलमान खान के रियलिटी शो को मिलेगा एक्सटेंशन?

Bigg Boss 19 Finale Date Out: 'बिग बॉस 19' के एपिसोड इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इंटरेस्टिंग मोड़ और लड़ाई-झगड़े को देखते हुए अब फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर शो का ग्रैंड फिनाले कब होगा और विनर कौन होगा? 'बिग बॉस-19' को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, आइए इस बारे में जानते हैं..

Bigg Boss 19 Finale Date Out: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19', जो 24 अगस्त 2025 को कलर्स चैनल पर शुरू हुआ था और अब यह फिनाले के काफी करीब है. शो के होस्ट सलमान खान ने पहले दिन दर्शकों को सभी कंटेस्टेंट्स से मिलवाया था. इस सीजन में अशनूर कौर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट जैसे कई चर्चित चेहरे शामिल हुए थे. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें थीं कि शो को चार हफ्ते का एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन अब इन अफवाहों पर विराम लग गया है, और ग्रैंड फिनाले की तारीख भी सामने आ गई है.

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले कब होगा?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शो के मेकर्स ने अपने शुरुआती शेड्यूल पर ही बने रहने का फैसला किया है. प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि "सीजन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है." इसका मतलब है कि शो अपने 15 हफ्तों के तय शेड्यूल पर ही चलेगा. इस हिसाब से 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होगा. इस तारीख के साथ, यह तय हो गया है कि लगभग एक महीने बाद इस सीजन के विनर के नाम से पर्दा हट जाएगा.

मेकर्स का यह फैसला सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के शेड्यूल को भी ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे फिनाले की तारीख में बदलाव की संभावना न के बराबर है. हालांकि, इस तारीख पर अभी तक मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है.

घर में बचे हुए कंटेस्टेंट्स

ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ते हुए, 'बिग बॉस 19' के घर में फिलहाल ये कंटेस्टेंट बचे हुए हैं-

मालती चाहर

गौरव खन्ना

अमाल मलिक

कुनिका सदानंद

फरहाना भट्ट

शहबाज बदेशा

तान्या मित्तल

अशनूर कौर

प्रणित मोरे

मृदुल तिवारी

बिग बॉस 19 का विनर कौन होगा?

बिग बॉस 19 का विजेता कौन होगा, इस बारे में कई अटकलें हैं. 11 हफ्तों तक दोस्ती करके सर्वाइव करने के बाद नीलम गिरी का सफर खत्म हो चुका है. बिग बॉस तक ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि, इस हफ्ते हुए डबल एलिमिनेशन में अभिषेक बजाज शो से एविक्ट हो चुके हैं और सलमान खान के शो में उनका सफर खत्म हो चुका है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.