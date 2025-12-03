FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- गोरखपुर के मॉल में दर्दनाक हादसा, मॉल की तीसरी मंजिल से गिरा 8 साल का बच्चा, सिटी हॉस्पिटल में मासूम बच्चे का इलाज जारी | गोरखपुर में SIR को लेकर CM योगी की मेयर और विधायक के साथ बैठक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: सलमान का शो जीतने के सबसे मजबूत दावेदार हैं गौरव खन्ना, पहले भी किया है ये धमाल...

यहां आपको बिग बॉस 19 जीतने के सबसे मजबूत दावेदार गौरव खन्ना के बारे में वह सब कुछ पता है जो आपको जानना चाहिए। अनुपमा अभिनेता ने इस साल की शुरुआत में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया भी जीता था।

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 03, 2025, 06:48 PM IST

Bigg Boss 19: सलमान का शो जीतने के सबसे मजबूत दावेदार हैं गौरव खन्ना, पहले भी किया है ये धमाल...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सलमान खान का होस्ट किया हुआ कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 रविवार, 7 दिसंबर को अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. फिनाले वीक की शुरुआत छह कंटेस्टेंट्स - तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती चाहर, अमाल मलिक और प्रणित मोरे के साथ हुई है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती को बीच हफ्ते में ही बाहर कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग बिग बॉस 19 के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स बन जाएंगे. इनमें से, बिग बॉस का यह सीजन जीतने के सबसे मजबूत दावेदार गौरव खन्ना हैं.

गौरव खन्ना के एक्टिंग करियर पर एक नजर 

मूलतः कानपुर के रहने वाले गौरव ने मार्केटिंग में MBA किया और एक्टिंग के अपने पैशन को फॉलो करने से पहले एक IT फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम किया. गौरव ने 2005 में सिद्धांत में एक छोटे से रोल के साथ एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद गौरव भाभी और कुमकुम में सपोर्टिंग रोल में दिखे, जब तक कि उन्हें 2007 में मेरी डोली तेरे अंगना में अपना पहला लीड रोल नहीं मिला.

अगले दस सालों में, वह जीवन साथी - हमसफर ज़िंदगी के में नील फर्नांडीज, CID में इंस्पेक्टर कविन, तेरे बिन में डॉ. अक्षय सिन्हा और प्रेम या पहेली - चंद्रकांता में प्रिंस वीरेंद्र सिंह जैसे खास रोल से फेमस हुए.

हालांकि, 2021 से 2024 तक अनुपमा में अनुज कपाड़िया के उनके रोल ने उन्हें बहुत तारीफ दिलाई और घर-घर में उनकी जगह पक्की कर दी. बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना दूसरे कंटेस्टेंट्स के उलट, जो रिलेवेंट बने रहने के लिए ड्रामा या टकराव पर निर्भर थे, गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में अपने पूरे सफर के दौरान लगातार, मैच्योर और मेंटली मजबूत रहे हैं.

उन्होंने फालतू के झगड़ों से परहेज किया, इमोशनल होने के बजाय लॉजिकली बात की, हमेशा जमीन से जुड़े और विनम्र रहे, और अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया.

इन खूबियों की वजह से उन्हें साथी कंटेस्टेंट्स, दर्शकों और सलमान खान से भी बहुत सम्मान मिला, जिन्होंने इस सीजन के आखिरी वीकेंड का वार एपिसोड में गौरव के साथ जल्द ही काम करने का वादा किया था. बिग बॉस 19 में 15 हफ्तों तक लड़ने के बाद, उन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क जीता और इस तरह, ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी उठाने के हकदार हैं.

गौरव खन्ना का पिछला रियलिटी शो गौरव खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और इसलिए, वह इस साल तक रियलिटी शो से दूर रहे. इससे पहले 2025 में, उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के पहले सीज़न में हिस्सा लिया था.

कुकिंग पर आधारित इस रियलिटी शो को सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार और विकास खन्ना, और कोरियोग्राफर-फिल्ममेकर फराह खान ने जज किया था, जिन्होंने होस्ट के तौर पर भी काम किया था. ग्रैंड फिनाले में, गौरव ने निक्की तंबोली, तेजस्वी प्रकाश, फैसल शेख और राजीव अदतिया को हराकर सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के पहले चैंपियन बने.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement