Bigg Boss 19: सलमान का शो जीतने के सबसे मजबूत दावेदार हैं गौरव खन्ना, पहले भी किया है ये धमाल...

यहां आपको बिग बॉस 19 जीतने के सबसे मजबूत दावेदार गौरव खन्ना के बारे में वह सब कुछ पता है जो आपको जानना चाहिए। अनुपमा अभिनेता ने इस साल की शुरुआत में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया भी जीता था।

सलमान खान का होस्ट किया हुआ कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 रविवार, 7 दिसंबर को अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है. फिनाले वीक की शुरुआत छह कंटेस्टेंट्स - तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती चाहर, अमाल मलिक और प्रणित मोरे के साथ हुई है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालती को बीच हफ्ते में ही बाहर कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग बिग बॉस 19 के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स बन जाएंगे. इनमें से, बिग बॉस का यह सीजन जीतने के सबसे मजबूत दावेदार गौरव खन्ना हैं.

गौरव खन्ना के एक्टिंग करियर पर एक नजर

मूलतः कानपुर के रहने वाले गौरव ने मार्केटिंग में MBA किया और एक्टिंग के अपने पैशन को फॉलो करने से पहले एक IT फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम किया. गौरव ने 2005 में सिद्धांत में एक छोटे से रोल के साथ एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद गौरव भाभी और कुमकुम में सपोर्टिंग रोल में दिखे, जब तक कि उन्हें 2007 में मेरी डोली तेरे अंगना में अपना पहला लीड रोल नहीं मिला.

अगले दस सालों में, वह जीवन साथी - हमसफर ज़िंदगी के में नील फर्नांडीज, CID में इंस्पेक्टर कविन, तेरे बिन में डॉ. अक्षय सिन्हा और प्रेम या पहेली - चंद्रकांता में प्रिंस वीरेंद्र सिंह जैसे खास रोल से फेमस हुए.

हालांकि, 2021 से 2024 तक अनुपमा में अनुज कपाड़िया के उनके रोल ने उन्हें बहुत तारीफ दिलाई और घर-घर में उनकी जगह पक्की कर दी. बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना दूसरे कंटेस्टेंट्स के उलट, जो रिलेवेंट बने रहने के लिए ड्रामा या टकराव पर निर्भर थे, गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में अपने पूरे सफर के दौरान लगातार, मैच्योर और मेंटली मजबूत रहे हैं.

उन्होंने फालतू के झगड़ों से परहेज किया, इमोशनल होने के बजाय लॉजिकली बात की, हमेशा जमीन से जुड़े और विनम्र रहे, और अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया.

इन खूबियों की वजह से उन्हें साथी कंटेस्टेंट्स, दर्शकों और सलमान खान से भी बहुत सम्मान मिला, जिन्होंने इस सीजन के आखिरी वीकेंड का वार एपिसोड में गौरव के साथ जल्द ही काम करने का वादा किया था. बिग बॉस 19 में 15 हफ्तों तक लड़ने के बाद, उन्होंने टिकट टू फिनाले टास्क जीता और इस तरह, ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी उठाने के हकदार हैं.

गौरव खन्ना का पिछला रियलिटी शो गौरव खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और इसलिए, वह इस साल तक रियलिटी शो से दूर रहे. इससे पहले 2025 में, उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के पहले सीज़न में हिस्सा लिया था.

कुकिंग पर आधारित इस रियलिटी शो को सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार और विकास खन्ना, और कोरियोग्राफर-फिल्ममेकर फराह खान ने जज किया था, जिन्होंने होस्ट के तौर पर भी काम किया था. ग्रैंड फिनाले में, गौरव ने निक्की तंबोली, तेजस्वी प्रकाश, फैसल शेख और राजीव अदतिया को हराकर सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के पहले चैंपियन बने.