Bigg Boss 19: आलू-पूरी पर हुआ घमासान! कुनिका के खाने पर हाथ डालते ही भड़के जीशान, बोले- 'औकात दिखा दूंगा'

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते का एपिसोड हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर रहा.कुनिका ने सबकी प्लेट से खाना निकाल लिया, जिसके बाद जीशान भड़क गए और घर में जमकर बवाल हुआ. जानें पूरी डिटेल्स.

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान ख़ान के शो बिग बॉस का हाल की एपिसोड में ड्रामा, एंटरटेनमेंट और झगड़ों से भरा हुआ था . जहां शो की शुरुआत होते ही आलू - पूरी पर ज़ीशान और कुनिका के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला . झगड़े की शुरुआत कुनिका ने सबकी प्लेट से खाना निकालना शुरू किया, जिससे घरवालों का पारा चढ़ गया.लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा जीशान को आया , उन्होंने कुनिका के प्लेट से खाना निकालने के बाद पूरे दिन कुछ न्ही खाया फिर शुरू हुआ दोनों के बीच झगड़ा .

कुनिका पर भड़के जीशान

बिग बॉस 19 के एपिसोड में दिखाया टास्क के बाद घरवालों को लिमिटेड राशन मिला.जिसकी वजह से कुनिका ने अपनी मर्ज़ी से सबकी प्लेट से आलू-पूरी निकालना शुरू कर दिया.ये देखकर जीशान भड़क गए और गुस्से में बोले:

“औकात दिखा दूंगा… ये तमीज़ नहीं चलेगी!”

इस पर कुनिका भी पीछे नहीं हटीं और दोनों के बीच जमकर बहस हुई.हालाकि कुनिका ने झगड़े के बाद ज़ीशान से माफ़ी माँग ली थी लेकिन प्लेट से खाना निकालना ग़लत है यह बोलकर ज़ीशान ने कुनिका को माफ़ नहीं किया .

अभिषेक को लेकर हुआ बवाल

Bigg Boss 19 के घर में अभिषेक को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है.टास्क के अगले दिन फरहाना ने अपने लिए स्टैंड लिया की उनके साथ अभिषेक ने टास्क के चलते ग़लत किया , जिसमें नेहल और कुनिका उनके सपोर्ट में बोलती हुई दिखाई देती है. फरहाना से सीधा बोला कि अगर अभिषेक का साथ घरवाले देते है तो वो घर में कोई भी काम नहीं करेंगी जिसका सपोर्ट सभी घरवाले करते हुए नजर आए .

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, #BiggBoss19 और #KunikaVsZeeshan ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे.फैंस की राय भी बंटी हुई दिखी—कुछ लोग जीशान के गुस्से को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि कुनिका की हरकत ज़्यादा थी.