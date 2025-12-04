FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

'भारत-रूस की दोस्ती हर कसौटी पर खरी उतरी', पुतिन के साथ बैठक का इंतजार है- PM मोदी | पुतिन के दौरे पर PM मोदी का पोस्ट, 2 दिन के भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

एकादशी पर की डबल मर्डर! हरियाणा की कुख्यात साइको किलर पूनम के अपराधों में छिपे हैं कौन से रहस्य?

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान

कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे

कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

रिपोर्ट्स हैं कि ग्रैंड फिनाले से पहले ही मालती चाहर बिग बॉस 19 के घर से बाहर हो गई हैं, जबकि तान्या मित्तल के बाहर होने की अफवाहें अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं. वोटिंग अब खुली है, जिससे फैंस को अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 04, 2025, 09:53 PM IST

Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जैसे जिसे Bigg Boss 19 का Finale नजदीक आ रहा है ऐसी तमाम जानकारियां बाहर आ रही हैं जिन्होंने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले से पहले ही मालती चाहर बिग बॉस 19 के घर से एलिमिनेट हो गई हैं. फिनाले में बस कुछ ही दिन बचे हैं, फैंस बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस सीज़न में कौन जीत सकता है. अब, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि तान्या मित्तल भी ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हो गई हैं.

X पर कई यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि मालती के घर से बाहर होने के बाद तान्या भी एलिमिनेट हो गईं. हालांकि, इन रिपोर्ट्स में पक्के सबूत नहीं हैं, जिससे यह साफ़ नहीं है कि तान्या सच में आने वाले एपिसोड में एलिमिनेट होंगी या नहीं.

इस बीच, BBTak ने कन्फर्म किया है कि मालती का एलिमिनेशन आने वाले गार्डन एरिया टास्क के दौरान होगा.

बिग बॉस 19 वोटिंग ट्रेंड्स

अब आप उस कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं जिसे आप सीज़न जिताना चाहते हैं. हर रजिस्टर्ड दर्शक ऑफिशियल बिग बॉस 19 ऐप का इस्तेमाल करके या शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पसंदीदा कंटेस्टेंट चुन सकता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

प्रोग्राम द्वारा तय गाइडलाइन्स के आधार पर, फैंस पार्टनर प्लेटफॉर्म या SMS (अगर उपलब्ध हो) के ज़रिए भी अपना वोट दे सकते हैं.  जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, लोग अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं.

कई लोग ग्रैंड फिनाले के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शो का फ़ाइनल विनर कौन होगा.

कई ऑनलाइन यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के डिज़र्विंग विनर हैं. गौरव के अलावा, फरहाना को भी ऑडियंस से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कई लोगों का मानना ​​है कि उनमें टॉप 3 में आने का पोटेंशियल है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान
विजय हजारे ट्रॉफी में Virat Kohli एक मैच खेलने की कितनी लेंगे फीस? रकम कर देगी हैरान
कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे
कितनी तनख्वाह पाते हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानें सैलरी के मामले में वो ट्रंप-मोदी से आगे हैं या पीछे
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
MORE
Advertisement
धर्म
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
MORE
Advertisement