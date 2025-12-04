Bigg Boss 19 Finale: क्या तान्या मित्तल होंगी घर से बहार? ये है सच्चाई

एंटरटेनमेंट
रिपोर्ट्स हैं कि ग्रैंड फिनाले से पहले ही मालती चाहर बिग बॉस 19 के घर से बाहर हो गई हैं, जबकि तान्या मित्तल के बाहर होने की अफवाहें अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं. वोटिंग अब खुली है, जिससे फैंस को अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है.
जैसे जिसे Bigg Boss 19 का Finale नजदीक आ रहा है ऐसी तमाम जानकारियां बाहर आ रही हैं जिन्होंने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले से पहले ही मालती चाहर बिग बॉस 19 के घर से एलिमिनेट हो गई हैं. फिनाले में बस कुछ ही दिन बचे हैं, फैंस बेसब्री से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस सीज़न में कौन जीत सकता है. अब, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि तान्या मित्तल भी ग्रैंड फिनाले से पहले बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हो गई हैं.
X पर कई यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि मालती के घर से बाहर होने के बाद तान्या भी एलिमिनेट हो गईं. हालांकि, इन रिपोर्ट्स में पक्के सबूत नहीं हैं, जिससे यह साफ़ नहीं है कि तान्या सच में आने वाले एपिसोड में एलिमिनेट होंगी या नहीं.
📢 BREAKING NEWS:#TanyaMittal And #MaltiChahar has been evicted from the Bigg Boss 19 house! 😳🔥— Choudhary bobby (@jbabu987) December 4, 2025

The twist nobody saw coming has officially shaken the game.
The twist nobody saw coming has officially shaken the game.
Equations badlenge… dynamics hilenge… aur drama abhi baaki hai! 👀⚡#TanyaIsTheBoss : 5th Postion #MaltiIsTheBoss :
इस बीच, BBTak ने कन्फर्म किया है कि मालती का एलिमिनेशन आने वाले गार्डन एरिया टास्क के दौरान होगा.
बिग बॉस 19 वोटिंग ट्रेंड्स
अब आप उस कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं जिसे आप सीज़न जिताना चाहते हैं. हर रजिस्टर्ड दर्शक ऑफिशियल बिग बॉस 19 ऐप का इस्तेमाल करके या शो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पसंदीदा कंटेस्टेंट चुन सकता है.
प्रोग्राम द्वारा तय गाइडलाइन्स के आधार पर, फैंस पार्टनर प्लेटफॉर्म या SMS (अगर उपलब्ध हो) के ज़रिए भी अपना वोट दे सकते हैं. जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, लोग अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं.
🚨 Prediction— Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 3, 2025
FINAL VOTING TREND — BB19 🚨
1️⃣ #GAURAVKHANNA
2️⃣ #TANYAMITTAL
3️⃣ #PRANITMORE
4️⃣ #FARRHANABHATT
5️⃣ #AMAALMALIK
If the trend holds…
GAURAV vs TANYA will walk into the finale as the TOP 2 and be the ones to switch off the Bigg Boss 19 lights for the last time 🔥🏆…
कई लोग ग्रैंड फिनाले के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शो का फ़ाइनल विनर कौन होगा.
कई ऑनलाइन यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के डिज़र्विंग विनर हैं. गौरव के अलावा, फरहाना को भी ऑडियंस से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और कई लोगों का मानना है कि उनमें टॉप 3 में आने का पोटेंशियल है.