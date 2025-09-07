Bigg Boss 19: कुनिका ने सबको किया इमोशनल, कहानी सुनकर सलमान की आंखें हुई नम

Bigg Boss 19 में कुनिका ने अपने 17 साल के स्ट्रगल और बच्चों के किडनैपिंग की इमोशनल कहानी सुनकर सलमान खान की आंखें भी नम हो गईं. जानें उनके स्ट्रगल और घर के अंदर के इमोशनल पलों की पूरी कहानी.

बिग बॉस 19 के दूसरे हफ्ते के “वीकेंड के वार” एपिसोड काफ़ी ड्रामे और इमोशनल भरा रहा है. सलमान ख़ान ने घरवालों की क्लास लगाने के साथ-साथ भावुक भी कर दिया था. फरहाना को डाँट लगाते समय जब फरहाना द्वारा बोले गए कुनिका को अपशब्द तो सलमान ने कुनिका के बेटे को शो पर बुलाकर सुनाई संघर्षों की कहानी.

कुनिका हुई इमोशनल

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान ने कुनिका के बेटे अयान ने जब बताया कुनिका के संघर्षों के बारे में तो सभी घरवाले भावुक हो गए. आयन ने बताया की 12 साल की पोतियों से लेकर किन्नर समाज के लोग तक, यहाँ तक की उनके घर के दूधवाले तक हर कोई कुनिका पर प्राउड महसूस कर रहा है. जब अयान ने अपनी मां के लिए कहा कि अब समय आ गया है कि वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जिएं, तो वहां बैठे सभी घरवाले इमोशनल हो गए.

कुनिका के निजी संघर्ष का खुलासा

एपिसोड का सबसे इमोशनल पल तब आया जब अयान ने अपनी मां कुनिका के स्ट्रगल्स के बारे में बताया कि कैसे उनकी मां ने बड़े भाई को ढूंढने और कस्टडी केस जीतने के लिए सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी. पैसों की मुश्किल के बाद भी कुनिका ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया ताकि परिवार के लिए जरूरी कानूनी लड़ाई लड़ सकें.मुंबई से दिल्ली तक लगातार सफर करते हुए उन्होंने अपने परिवार के लिए सबकुछ किया जो एक माँ को क्रण चाहिए था.

कुनिका की कहानी

अयान ने बताया कि उनकी मां कुनिका 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी.जो उनकी शादी सफल नहीं हुई और उनके बच्चे को किडनैप कर लिया था. इस कस्टडी केस से निपटने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता चुना.बाद में उन्होंने दूसरी शादी की जिसमे उनके पति उन्हें अकेला छोड़ कर चले गए.भी लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुह नहीं मोड़ा. उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अमेरिका जाकर की और वहीं अयान का जन्म हुआ. कुनिका ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, रिश्ते टूटे, बच्चा किडनैप हो गया, यह सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी वो स्ट्रॉंग रही और अपने परिवार की ढाल बन कर खड़ी रही.



