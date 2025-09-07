एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा
Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर
September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण
'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्यता
Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
एंटरटेनमेंट
बिग बॉस 19 का हर एपिसोड में नए-नए ड्रामे,और किसी कंटेस्टेंट की इमोशनल कहानी से दर्शकों की रूचि बढ़ गई है. इस पर तान्या के पेरेंट्स ने चुप्पी तोड़ी और ट्रोलर्स को दिया कड़ा जवाब. आइये जानते है पूरी अपडेट.
बिग बॉस 19 का हर एपिसोड में नए-नए ड्रामे,और किसी कंटेस्टेंट की इमोशनल कहानी से दर्शकों की रूचि बढ़ गई है. इस बार शो का कोई मुद्दा या लड़ाई नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल फिरसे चर्चा में आ गई है, वजह उनका कोई गेम प्ले या मुद्दा नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए जाने वाले अपनी निजी और अमीरी की बातें जो बाहर दर्शकों को लगता है वो ये सब झूठ बोल रही है. सोशल मीडिया पर तान्या को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ फैन्स उनकी स्टाइल और लग्ज़री लाइफ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है.
बिगबॉस 19 ke शो में तान्या का हाई-क्लास फैशन, महंगे ब्रांड्स के आउटफिट्स और उनकी साड़ियों के डिज़ाइनर कलेक्शन ने फैन्स का ध्यान अपनी तरफ़ लेके जाती है. लेकिन इसी लक्ज़री लाइफस्टाइल के कारण तान्या को सोशल मीडिया पर उनके फैन्स जो उन्हें पसंद करते थे अब वो सोशल मीडिया यूज़र्स भी उन्हें ट्रोल्स कर रहे है. जिस पर उनके परिवार का बड़ा बयान सामने आया है कि वो इनके ट्रोल्स से बहुत परेशान हो गए है.
बिगबॉस 19 की पॉपुलर कंटेस्टेंट तान्या मित्तल जो अपनी लक्ज़री लाइफ को लेके काफ़ी चर्चा में रहती है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स तो यह भी बोलते है की उनका यह लाइफस्टाइल ओवर द टॉप है जबकी कई यह बोलते है की वो बस फेक रही है इस ट्रोलिंग से परेशान हुए तान्या के माता-पिता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए बताया की तान्या को लेकर जो बातेंसोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है. लोग सिर्फ तान्या की बोली गई बातों को दिखावा समझते, लेकिन उसके पीछे की तान्या की मेहनत और उनके स्ट्रगल को कोई नहीं जानता है.”
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.