Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…

बिग बॉस 19 का हर एपिसोड में नए-नए ड्रामे,और किसी कंटेस्टेंट की इमोशनल कहानी से दर्शकों की रूचि बढ़ गई है. इस बार शो का कोई मुद्दा या लड़ाई नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल फिरसे चर्चा में आ गई है, वजह उनका कोई गेम प्ले या मुद्दा नहीं बल्कि उनके द्वारा बताए जाने वाले अपनी निजी और अमीरी की बातें जो बाहर दर्शकों को लगता है वो ये सब झूठ बोल रही है. सोशल मीडिया पर तान्या को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ फैन्स उनकी स्टाइल और लग्ज़री लाइफ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है.

तान्या की लाइफस्टाइल बनी चर्चा का विषय

बिगबॉस 19 ke शो में तान्या का हाई-क्लास फैशन, महंगे ब्रांड्स के आउटफिट्स और उनकी साड़ियों के डिज़ाइनर कलेक्शन ने फैन्स का ध्यान अपनी तरफ़ लेके जाती है. लेकिन इसी लक्ज़री लाइफस्टाइल के कारण तान्या को सोशल मीडिया पर उनके फैन्स जो उन्हें पसंद करते थे अब वो सोशल मीडिया यूज़र्स भी उन्हें ट्रोल्स कर रहे है. जिस पर उनके परिवार का बड़ा बयान सामने आया है कि वो इनके ट्रोल्स से बहुत परेशान हो गए है.

तान्या की ट्रोलिंग पर पेरेंट्स का बयान

बिगबॉस 19 की पॉपुलर कंटेस्टेंट तान्या मित्तल जो अपनी लक्ज़री लाइफ को लेके काफ़ी चर्चा में रहती है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स तो यह भी बोलते है की उनका यह लाइफस्टाइल ओवर द टॉप है जबकी कई यह बोलते है की वो बस फेक रही है इस ट्रोलिंग से परेशान हुए तान्या के माता-पिता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए बताया की तान्या को लेकर जो बातेंसोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है. लोग सिर्फ तान्या की बोली गई बातों को दिखावा समझते, लेकिन उसके पीछे की तान्या की मेहनत और उनके स्ट्रगल को कोई नहीं जानता है.”



