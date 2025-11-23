FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..

Bigg Boss 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को शो से निकलते ही पहला बड़ा ब्रेक मिल गया है. एकता कपूर ने उन्हें अपने अगले टीवी सीरियल में एक रोल ऑफर किया है. तान्या ने घर में डेली सोप जैसा व्यवहार करने की इच्छा जताई थी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 23, 2025, 02:56 PM IST

Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..
'बिग बॉस 19' से निकलते ही चमकी तान्या मित्तल की किस्मत, एकता कपूर ने किया बड़ा ऑफर, सलमान खान ने ली चुटकी
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में अपनी डींगे हांकने की आदत और 'डेली सोप' जैसे बर्ताव को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. फिनाले से ठीक पहले, तान्या की किस्मत चमक गई है और उन्हें टीवी की क्वीन एकता कपूर की तरफ से उनके अगले शो के लिए एक बड़ा ऑफर मिला है.

एकता कपूर ने दिया बड़ा ऑफर

'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में हाल ही में प्रोड्यूसर एकता कपूर शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अपने नए ऐप का प्रमोशन किया. एकता कपूर ने यह खुलासा किया कि सलमान खान के शो से कलाकारों को कास्ट करना उनका 'रिवाज' रहा है.
एकता कपूर ने मंच पर ही ऐलान किया, "तान्या, घर से बाहर आते ही तुम सीधे मेरा शो करोगी." यह सुनते ही तान्या मित्तल खुशी से फूली नहीं समाईं. उन्होंने इसे 'सपने के सच होने' जैसा बताया और एकता कपूर को धन्यवाद दिया.

'नागिन' का किया था जिक्र

यह पहली बार नहीं था जब एकता कपूर ने तान्या मित्तल में रुचि दिखाई. इससे पहले जब एकता 'नागिन 7' का प्रमोशन करने आई थीं, तब उन्होंने मज़ाक में तान्या को अगली 'नागिन' के तौर पर लेने की बात कही थी. हालांकि, इस बार उन्हें सीधे एक डेली सोप का ऑफर दिया गया है.

सलमान खान ने ली चुटकी

तान्या को शो ऑफर मिलने पर सलमान खान ने उनकी चुटकी लेते हुए मज़ाकिया अंदाज में कहा, "लेकिन गरीब लड़की का रोल है, कैसे अदा करोगी?" सलमान का यह कमेंट सुनकर सभी घरवाले हंसी के ठहाके लगाने लगे. तान्या को शो में अक्सर अपने रईस बैकग्राउंड के बारे में बात करते देखा गया है, इसलिए सलमान ने यह चुटकी ली.

अमाल मलिक को भी मिला ऑफर

तान्या मित्तल के साथ-साथ, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को भी एकता कपूर के अगले शो में कास्टिंग का ऑफर मिला है. एकता ने कहा कि वह दो लोगों को कास्ट करेंगी, जिनमें से एक तान्या और दूसरे अमाल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस 19 के बाद ये दोनों कलाकार एकता कपूर के सीरियल में एक साथ नजर आते हैं या नहीं.
तान्या मित्तल के लिए यह बिग बॉस का सफर किसी लॉटरी से कम नहीं रहा, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही टीवी सीरियल में अपनी एंट्री का टिकट मिल गया है.

