'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

Kumar Sanu Ex Wife Broke Silence on Singer Affair with Kunickaa: बिग बॉस 19 की भारी भरकम कंटेस्टेंट एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने हाल ही में मशहूर सिंगर कुमार सानू के साथ अपने अतीत के रिश्ते के बारे में बात करती नजर आईं. कुनिका ने खुलासा किया कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ 27 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थीं, लेकिन बाद में उस आदमी ने उन्हें किसी और के लिए छोड़ दिया. कुनिका ने कहा कि वह अब इस बारे में बात कर रही हैं, ताकि वह हल्का महसूस कर सकें. हालांकि, कुनिका के इस बयान पर अब कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

'वह भी यही कर रही थी'- कुनिका के बयान पर रीता का पलटवार

रीता भट्टाचार्य ने कुनिका के बयान पर सीधा पलटवार करते हुए उन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया. रीता ने कहा, "जब उसने (कुनिका) सानू जी के किसी और के साथ अफेयर के बारे में बात की, तो वह खुद भी यही कर रही थी."

रीता ने कुनिका से सवाल किया कि वह खुद एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में क्यों थीं. उन्होंने कहा कि कुनिका जिस रिश्ते को अपना दुख बता रही हैं, वह रिश्ता उनकी (रीता की) शादीशुदा जिंदगी को तोड़कर बना था.

मेरी प्रेग्नेंसी में अफेयर चल रहे थे

रीता ने उस समय के दर्द को बयां किया, जब कुमार सानू और कुनिका कथित तौर पर साथ थे. रीता ने खुलासा किया, "जब सानू जी उसके साथ रह रहे थे और उनका अफेयर चल रहा था, तब हम दोनों की शादी हो चुकी थी और मैं अपने बेटे की मां बनने वाली थी."

27 साल का दुख और 26 साल का बेटा: रीता ने उठाए सवाल

रीता ने कुनिका के '27 साल के दुख' वाले दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, "वह सबको बता रही है कि वह 27 साल से अपने दुख को दबा रही थी, तुम्हारा एक 26 साल का बेटा है. तुम्हें इतना दुख कहां से आया?"

रीता ने कहा, "जब तुम्हारा 26 साल का बेटा है, तो तुम 27 साल के दुख को कैसे दबा रही हो? तुम 70 साल के मर्द से शादी कर सकती हो और तुम्हारा 26 साल का बेटा हो? मेरे देश में तो ऐसा नहीं है."

कुमार सानू और रीता के रिश्ते का इतिहास

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य ने 1980 के दशक के अंत में शादी की थी. इस कपल के तीन बच्चे हैं. हालांकि, 1994 में कपल का तलाक हो गया. इसी दौरान कुमार सानू का नाम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से जुड़ा था, जिसने उनके वैवाहिक जीवन में भूचाल मचा दिया था.

