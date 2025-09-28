Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा, 4-5 अक्टूबर को तैयारियों का निरीक्षण, तारीखों का ऐलान संभव

Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

Ashwin Purnima 2025: अक्टूबर में किस दिन है अश्विन पूर्णिमा? जान लें चंद्रोदय समय, स्नान-दान और पूजा का मुहूर्त और मंत्र

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस. जयशंकर का दो टूक, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दी सबसे बड़ी चेतावनी

जुबीन गर्ग मौत मामले में महोत्सव आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, सीएम की नेपाल जैसी अशांति के खिलाफ चेतावनी 

टीवीके विजय की रैली में भगदड़ की सीएम स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों को देंगे 10 लाख रुपये  

Vijay Karur Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, जानें किसने क्या कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

Bihar Election: बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा, 4-5 अक्टूबर को तैयारियों का निरीक्षण, तारीखों का ऐलान संभव

बिहार चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा, 4-5 अक्टूबर को तैयारियों का निरीक्षण, तारीखों का ऐलान संभव

लेह हिंसा: सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

सोनम वांगचुक पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में..., लद्दाख डीजीपी का बड़ा खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म

Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान

Kunickaa Affair with Kumar Sanu: बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू की शादी रीता भट्टाचार्य के साथ हुई थी. रीता ने सालों बाद अपने निजी जीवन के एक अत्यंत मुश्किल और दर्दनाक दौर पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट कुनिका और कुमार सानू के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स को लेकर कई खुलासे किए.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 28, 2025, 09:23 AM IST

'मैं प्रेग्नेंट थी, तब चल रहा था अफेयर..', कुनिका संग कुमार सानू के रिश्ते पर पत्नी का बयान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Kumar Sanu Ex Wife Broke Silence on Singer Affair with Kunickaa: बिग बॉस 19 की भारी भरकम कंटेस्टेंट एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने हाल ही में मशहूर सिंगर कुमार सानू के साथ अपने अतीत के रिश्ते के बारे में बात करती नजर आईं. कुनिका ने खुलासा किया कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ 27 साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में थीं, लेकिन बाद में उस आदमी ने उन्हें किसी और के लिए छोड़ दिया. कुनिका ने कहा कि वह अब इस बारे में बात कर रही हैं, ताकि वह हल्का महसूस कर सकें. हालांकि, कुनिका के इस बयान पर अब कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

'वह भी यही कर रही थी'- कुनिका के बयान पर रीता का पलटवार

रीता भट्टाचार्य ने कुनिका के बयान पर सीधा पलटवार करते हुए उन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया. रीता ने कहा, "जब उसने (कुनिका) सानू जी के किसी और के साथ अफेयर के बारे में बात की, तो वह खुद भी यही कर रही थी."
रीता ने कुनिका से सवाल किया कि वह खुद एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में क्यों थीं. उन्होंने कहा कि कुनिका जिस रिश्ते को अपना दुख बता रही हैं, वह रिश्ता उनकी (रीता की) शादीशुदा जिंदगी को तोड़कर बना था.

मेरी प्रेग्नेंसी में अफेयर चल रहे थे

रीता ने उस समय के दर्द को बयां किया, जब कुमार सानू और कुनिका कथित तौर पर साथ थे. रीता ने खुलासा किया, "जब सानू जी उसके साथ रह रहे थे और उनका अफेयर चल रहा था, तब हम दोनों की शादी हो चुकी थी और मैं अपने बेटे की मां बनने वाली थी."

27 साल का दुख और 26 साल का बेटा: रीता ने उठाए सवाल

रीता ने कुनिका के '27 साल के दुख' वाले दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, "वह सबको बता रही है कि वह 27 साल से अपने दुख को दबा रही थी, तुम्हारा एक 26 साल का बेटा है. तुम्हें इतना दुख कहां से आया?"
रीता ने कहा, "जब तुम्हारा 26 साल का बेटा है, तो तुम 27 साल के दुख को कैसे दबा रही हो? तुम 70 साल के मर्द से शादी कर सकती हो और तुम्हारा 26 साल का बेटा हो? मेरे देश में तो ऐसा नहीं है."

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: कुनिका ने सबको किया इमोशनल, कहानी सुनकर सलमान की आंखें हुई नम

कुमार सानू और रीता के रिश्ते का इतिहास

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य ने 1980 के दशक के अंत में शादी की थी. इस कपल के तीन बच्चे हैं. हालांकि, 1994 में कपल का तलाक हो गया. इसी दौरान कुमार सानू का नाम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से जुड़ा था, जिसने उनके वैवाहिक जीवन में भूचाल मचा दिया था.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Singham Again के बाद अब इस फिल्म में कैमियो करेंगे Salman Khan, सामने आई डिटेल्स
Singham Again के बाद अब इस फिल्म में कैमियो करेंगे Salman Khan, सामने आई डिटेल्स
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये खिलाड़ी है सबसे बड़ा दावेदार; दमदार हैं आंकड़े
UP Crime News: अंकल को भारी पड़ा डेटिंग साइट वाला प्यार, बंधक बनाकर किया ऐसा काम... जानकर उड़ जाएंगे होश
UP Crime News: अंकल को भारी पड़ा डेटिंग साइट वाला प्यार, बंधक बनाकर किया ऐसा काम... जानकर उड़ जाएंगे होश
पोषक तत्वों का पावरहाउस है मूंगफली, चमत्कारी फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान
पोषक तत्वों का पावरहाउस है मूंगफली, चमत्कारी फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Sweet Craving In Diabetes: डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म
डायबिटीज में होती है शुगर क्रेविंग? जीभ पर ये हरा पत्ता रखते ही मीठा खाने की तलब होगी खत्म
Seeds for Strength: ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान
ये 5 बीज बढ़ा देंगे अपकी उम्र, हड्डियों और मांसपेशियों को मिलेगी नई जान
T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत
T20I में कभी भी सुपर ओवर नहीं हारी टीम इंडिया, इन टीमों के खिलाफ दर्ज की जीत
80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth
80 करोड़ का बंगला, Rolls Royce Ghost से लेकर रेंज रोवर तक... जानिए कितनी है अभिनेता से नेता बने विजय की Net Worth
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE