Bigg Boss 19: क्या Tanya Mittal हैं सबसे महंगी कंटेस्टेंट? जानिए किसे मिल रही कितनी फीस!

Bigg Boss 19: सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को शुरू हुए लगभग एक महीना हो चुका है. जहां वीकेंड का वार में सलमान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते दिखते हैं, वहीं प्रशंसक घर के अंदर के ड्रामा के साथ-साथ यह भी जानने को उत्सुक हैं कि किस सदस्य को हर हफ्ते कितनी फीस मिल रही है.

बिग बॉस 19 में एक से बढ़कर एस कंटेस्टेंट आए हैं और लोग इस सीजन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो में व्यूअर्स को तान्या मित्तल का बेबाक अंदाज काफी दिलचस्प लग रहा है. हालांकि, कई लोग उन्हें फेकू बताकर ट्रोल भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अब तक अपनी फैक्टरी, घर, पैसा और नवाबी लाइफस्टाइल को लेकर इतना जिक्र कर चुकी हैं कि लोग यह कयास लगा रहे हैं कि इस शो की महंगी कंटेस्टेंट तान्या मित्तल हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर तान्या को बिग बॉस 19 में कितनी फीस मिल रही है? इसी के साथ, आइए हम आपको बताते हैं कि इस शो में किस कंटेस्टेंट को कितनी फीस मिल रही है.

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट्स की वीकली सैलरी का खुलासा

शो से अब तक नगमा मिराजकर और नतालिया बाहर हो चुकी हैं. बचे हुए सेलेब्स को रिपोर्ट्स के अनुसार, हर हफ्ते मिलने वाली फीस यहां दी गई है-

सबसे ज्यादा फीस: एक्टर गौरव खन्ना को मिल रही है, जिन्हें हर हफ्ते ₹17.5 लाख दिए जा रहे हैं.

दूसरे नंबर पर: म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक हैं, जिनकी फीस ₹8.75 लाख प्रति हफ्ता है.

तान्या मित्तल को कितनी मिल रही फीस?

अशनूर कौर और अवेज दरबार को प्रति सप्ताह ₹6-6 लाख मिल रहे हैं.

तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज और बसीर अली को ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच फीस दी जा रही है.

जीशान कादरी को ₹2 लाख से ₹5 लाख पर वीक मिल रहा है.

फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद की फीस ₹2 लाख से ₹4 लाख के बीच है.

नेहल को प्रति सप्ताह ₹2 लाख से ₹3 लाख दिए जा रहे हैं.

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम को सबसे कम फीस मिल रही है, जो कि ₹1 लाख से ₹2 लाख प्रति हफ्ता है.

मृदुल तिवारी और प्रणित मोरे की फीस की सही जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उन्हें सबसे कम भुगतान पाने वाले कंटेस्टेंट्स में गिना जाता है.

बिग बॉस के इतिहास के सबसे महंगे सितारे

शो के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंटेस्टेंट पामेला एंडरसन बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने 'बिग बॉस 4' में सिर्फ तीन दिनों के लिए ₹2.5 करोड़ की भारी भरकम राशि ली थी. इस सीजन में गौरव खन्ना को प्रतिदिन लगभग ₹2.5 लाख की सैलरी दी जा रही है, जिससे वह बिग बॉस के शीर्ष 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कंटेस्टेंट्स की सूची में शामिल हैं.

