कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

स्कूल में मर्डर के बाद आरोपी छात्र ने दोस्त से कहा, छोड़ न, जो हो गया वो हो गया; पढ़ें पूरी बातचीत

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Rekha Gupta Attack: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z सिक्योरिटी, जानें अब कितने जवान सुरक्षा में होंगे तैनात

Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत

Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका

इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस

CSIR NET Result 2025: सीएसआईआर नेट का रिजल्ट csirnet.nta.ac.in पर जारी, जानें अब आगे आपके पास क्या हैं विकल्प?

Parliament Monsoon Session 2025: आज संसद के मॉनसून सत्र का है आखिरी दिन, बिल पेश होने के साथ विपक्ष कर सकता है हंगामा

Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें इस बार डबल ड्रामा, नए ट्विस्ट और जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. शो को एक बार फिर सलमान खान होस्ट करेंगे। इस सीजन में टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स का धमाकेदार कॉम्बिनेशन नजर आएगा.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 21, 2025, 12:15 PM IST

Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका

Bigg Boss 19  के प्रिमियर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बस तीन दिन में Salman Khan बिग बॉस लेकर आने वाले हैं. फैन्स को नए ट्विस्ट, टर्न्स और कॉन्ट्रोवर्सीज़ की उम्मीद है. हो भी क्यों न, इस बार थीम भी है राजनीति पर. जैसे-जैसे शो की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कुछ कंटेस्टेंट्स का नाम भी सामने आ रहा है. हालांकि, बिग बॉस के मेकर्स आखिरी वक्त तक अपने कंटेस्टेंट्स का नाम जाहिर होने नहीं देते हैं.

Anupama Fame Gaurav Khanna बनेंगे पहले कंटेस्टेंट

खबर है कि अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना का Bigg Boss में आना कंफर्म हो गया है. पहले अनुज के किरदार में और फिर सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में अपनी जगह बना चुके गौरव खन्ना बिग बॉस में दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. गौरव खन्ना इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स में से एक हैं.

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर भी इस बार बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं.यह उनका पहला रिएलिटी शो होगा.बताया जा रहा है कि अशनूर के पैरेंट्स ने मेकर्स से यह वादा लिया है कि वे शो में उनकी सुरक्षा और ध्यान का पूरा ख्याल रखेंगे”.वहीं, सोशल मीडिया के फेमस एक्स-कपल आवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर, जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, शो में एक साथ नज़र आएंगे.ऐसे में बिग बॉस 19 का माहौल और भी दिलचस्प हो सकता है.इसके अलावा टीवी के पॉपुलर एक्टर्स बशीर अली, अभिषेक बजाज, हुनर हाले और शफक नाज़ भी बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं.

फैंस के फेवरेट बने ये नाम

टीवी एक्टर्स के अलावा, इस सीजन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई पॉपुलर क्रिएटर्स भी नज़र आएंगे.इनमें गेमिंग वीडियो क्रिएटर पायलट (पायल), जिन्हें पायलट गेमिंग के नाम से जाना जाता है, भी शामिल हैं.इसके साथ ही जीशान कादरी, यूट्यूबर मृदुल तिवारी, और शहनाज़ गिल के भाई शाहबाज़ गिल भी शो का हिस्सा होंगे.खास बात यह है कि शाहबाज़ गिल को फैंस की वोटिंग के जरिए फेवरेट कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में जगह मिली है.

