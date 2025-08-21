Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स
एंटरटेनमेंट
टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें इस बार डबल ड्रामा, नए ट्विस्ट और जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. शो को एक बार फिर सलमान खान होस्ट करेंगे। इस सीजन में टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स का धमाकेदार कॉम्बिनेशन नजर आएगा.
Bigg Boss 19 के प्रिमियर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बस तीन दिन में Salman Khan बिग बॉस लेकर आने वाले हैं. फैन्स को नए ट्विस्ट, टर्न्स और कॉन्ट्रोवर्सीज़ की उम्मीद है. हो भी क्यों न, इस बार थीम भी है राजनीति पर. जैसे-जैसे शो की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे कुछ कंटेस्टेंट्स का नाम भी सामने आ रहा है. हालांकि, बिग बॉस के मेकर्स आखिरी वक्त तक अपने कंटेस्टेंट्स का नाम जाहिर होने नहीं देते हैं.
खबर है कि अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना का Bigg Boss में आना कंफर्म हो गया है. पहले अनुज के किरदार में और फिर सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में अपनी जगह बना चुके गौरव खन्ना बिग बॉस में दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. गौरव खन्ना इस सीजन के सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स में से एक हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर भी इस बार बिग बॉस में नज़र आने वाली हैं.यह उनका पहला रिएलिटी शो होगा.बताया जा रहा है कि अशनूर के पैरेंट्स ने मेकर्स से यह वादा लिया है कि वे शो में उनकी सुरक्षा और ध्यान का पूरा ख्याल रखेंगे”.वहीं, सोशल मीडिया के फेमस एक्स-कपल आवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर, जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, शो में एक साथ नज़र आएंगे.ऐसे में बिग बॉस 19 का माहौल और भी दिलचस्प हो सकता है.इसके अलावा टीवी के पॉपुलर एक्टर्स बशीर अली, अभिषेक बजाज, हुनर हाले और शफक नाज़ भी बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं.
टीवी एक्टर्स के अलावा, इस सीजन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई पॉपुलर क्रिएटर्स भी नज़र आएंगे.इनमें गेमिंग वीडियो क्रिएटर पायलट (पायल), जिन्हें पायलट गेमिंग के नाम से जाना जाता है, भी शामिल हैं.इसके साथ ही जीशान कादरी, यूट्यूबर मृदुल तिवारी, और शहनाज़ गिल के भाई शाहबाज़ गिल भी शो का हिस्सा होंगे.खास बात यह है कि शाहबाज़ गिल को फैंस की वोटिंग के जरिए फेवरेट कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में जगह मिली है.
