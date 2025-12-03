Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के अलावा और कौन फिनाले में बिखेरेगा अपना जलवा? 

जल्द ही बिग बॉस सीजन 19 ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में आइये जानें कौन कौन पहुंच रहा है बिग बॉस 19 के फिनाले में और गेम को लेकर क्या है उनकी रणनीति और यूएसपी?

​​​​​7 दिसंबर 2025 वो तारीख है जब Bigg Boss19 खत्म हो जाएगा. अशनूर कौर और शहबाज़ बदेशा के बाहर होने के बाद, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, मालती चाहर और प्रणित मोरे के रूप में घर में सिर्फ़ छह कंटेस्टेंट बचे हैं. रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि मालती चाहर टॉप फाइव से बाहर हो गई हैं.

दरअसल बिग बॉस मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रोमो अपलोड किया था. बता दें कि प्रोमो को बाद में डिलीट कर दिया गया. प्रोमो में फाइनलिस्ट के रूप में अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे को दिखाया गया था. जबकि मालती चाहर लाइनअप से गायब थीं, जिससे फैंस के बीच यह बहस तेज है कि मालती बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हो गई हैं.

ध्यान रहे क्रिएटर्स ने जल्दी से प्रोमो हटा दिया और बाद में ग्रैंड फिनाले की तारीख और समय बताते हुए एक अपडेटेड वर्शन रिलीज़ किया. इस नए प्रोमो में मालती चाहर शामिल हैं, जिससे उनके एविक्शन स्टेटस को लेकर कन्फ्यूजन और बढ़ गया है.

हालांकि मालती चाहर के स्टेटस के बारे में अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वह बाहर हो जाती हैं, तो भी ऐसा बिलकुल नहीं है कि बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए मुकाबला आसान होगा. आइये जानें कौन कौन पहुंच रहा है फिनाले में और गेम को लेकर क्या है उनकी रणनीति और यूएसपी

1. फरहाना भट्ट

अगर आप बिग बॉस 19 देखते हैं, तो आप फरहाना के जोशीले अंदाज़ को पहले से ही जानते होंगे. चाहे वह अमाल हो, मालती हो, या उनकी 'BFF' तान्या, फरहाना की लगभग सभी के साथ तीखी बहस हुई. इसके अलावा गौरव और फरहाना के बीच का ड्रामैटिक 'सुपरस्टार' वाला मुकाबला कौन भूल सकता है? तमाम लोग हैं जो ये मानते हैं कि फरहाना शातिर खिलाड़ी हैं जो ट्रॉफी पर कब्ज़ा कर सकती हैं.

2- अमाल मलिक

अमाल मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. जिस जिसने भी अब तक बिग बॉस 19 देखा हैरत में है कि एक साथ इतने सारे व्यक्तित्व अमाल में हैं. खैर अभी बीते दिनों ही अमाल ने अपनी अचानक की गई परफॉर्मेंस से घर को खुशनुमा बनाए रखा. तान्या मित्तल के साथ उनका लव-हेट वाला रिश्ता पक्का एंटरटेनमेंट रहा है, और शहबाज़ बदेशा के साथ उनका प्यारा ब्रो-कोड फैंस का पसंदीदा था.

3- तान्या मित्तल

अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल दिखाने से लेकर दुबई में बकलवा खाने और कभी भी अपने कपड़े न रिपीट करने को लेकर सुर्खियों में रहने वली तान्या बिग बॉस 19 की सबसे प्रबल दावेदर मानी जा रही हैं. चाहे वो शो के दौरान की गयी अटपटी और अतरंगी बातें हों. या फिर छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाना, इस बात में कोई शक नहीं है कि तान्या ने दर्शकों को बांधे रखा है. भले ही उन्हें तमाम मौकों पर अन्य कंटेस्टेंट्स ने फेक कहा हो लेकिन जिस तरह पूरी मजबूती के साथ उन्होंने फिनाले में जगह बनाई इतना साफ है कि उन्हें अपनी बातों पर कायम रहना आता है.

4. प्रणित मोरे

प्रणित मोरे को यदि बिग बॉस सीजन 19 का सबसे रहस्यमयी कंटेस्टेंट कहा जाए तो ये अतिश्योक्ति न होगा. बतौर कॉमेडियन तो प्रणित उम्दा हैं ही. लेकिन उनकी रणनीति भी कम कमाल की नहीं है. पावर मिलने पर अशनूर को बचाने और अभिषेक बजाज को निकालने के उनके फैसले पर बहस हुई, लेकिन प्रणित अपने फैसले पर अड़े रहे.

बहरहाल जैसे-जैसे फिनाले के दिन नजदीक आ रहे हैं, सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कौन बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा और बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा.