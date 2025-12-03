FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम

भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के अलावा और कौन फिनाले में बिखेरेगा अपना जलवा? 

जल्द ही बिग बॉस सीजन 19 ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में आइये जानें कौन कौन पहुंच रहा है बिग बॉस 19 के फिनाले में और गेम को लेकर क्या है उनकी रणनीति और यूएसपी?

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 03, 2025, 05:17 PM IST

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के अलावा और कौन फिनाले में बिखेरेगा अपना जलवा? 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

​​​​​7 दिसंबर 2025 वो तारीख है जब Bigg Boss19 खत्म हो जाएगा. अशनूर कौर और शहबाज़ बदेशा के बाहर होने के बाद, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, मालती चाहर और प्रणित मोरे के रूप में घर में सिर्फ़ छह कंटेस्टेंट बचे हैं. रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि मालती चाहर टॉप फाइव से बाहर हो गई हैं.

दरअसल बिग बॉस मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक प्रोमो अपलोड किया था. बता दें कि प्रोमो को बाद में डिलीट कर दिया गया. प्रोमो में फाइनलिस्ट के रूप में अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे को दिखाया गया था. जबकि मालती चाहर लाइनअप से गायब थीं, जिससे फैंस के बीच यह बहस तेज है कि मालती बिग बॉस 19 से एलिमिनेट हो गई हैं.

ध्यान रहे क्रिएटर्स ने जल्दी से प्रोमो हटा दिया और बाद में ग्रैंड फिनाले की तारीख और समय बताते हुए एक अपडेटेड वर्शन रिलीज़ किया. इस नए प्रोमो में मालती चाहर शामिल हैं, जिससे उनके एविक्शन स्टेटस को लेकर कन्फ्यूजन और बढ़ गया है.

हालांकि मालती चाहर के स्टेटस के बारे में अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर वह बाहर हो जाती हैं, तो भी ऐसा बिलकुल नहीं है कि बाकी कंटेस्टेंट्स के  लिए मुकाबला आसान होगा. आइये जानें कौन कौन पहुंच रहा है फिनाले में और गेम को लेकर क्या है उनकी रणनीति और यूएसपी

1. फरहाना भट्ट

अगर आप बिग बॉस 19 देखते हैं, तो आप फरहाना के जोशीले अंदाज़ को पहले से ही जानते होंगे. चाहे वह अमाल हो, मालती हो, या उनकी 'BFF' तान्या, फरहाना की लगभग सभी के साथ तीखी बहस हुई. इसके अलावा गौरव और फरहाना के बीच का ड्रामैटिक 'सुपरस्टार' वाला मुकाबला कौन भूल सकता है? तमाम लोग हैं जो ये मानते हैं कि फरहाना शातिर खिलाड़ी हैं जो ट्रॉफी पर कब्ज़ा कर सकती हैं. 

2- अमाल मलिक

अमाल मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं.  जिस जिसने भी अब तक बिग बॉस 19 देखा हैरत में है कि एक साथ इतने सारे व्यक्तित्व अमाल में हैं. खैर अभी बीते दिनों ही अमाल ने अपनी अचानक की गई परफॉर्मेंस से घर को खुशनुमा बनाए रखा. तान्या मित्तल के साथ उनका लव-हेट वाला रिश्ता पक्का एंटरटेनमेंट रहा है, और शहबाज़ बदेशा के साथ उनका प्यारा ब्रो-कोड फैंस का पसंदीदा था.

3- तान्या मित्तल

अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल दिखाने से लेकर दुबई में बकलवा खाने और कभी भी अपने कपड़े न रिपीट करने को लेकर सुर्खियों में रहने वली तान्या बिग बॉस 19 की सबसे प्रबल दावेदर मानी जा रही हैं.  चाहे वो शो के दौरान की गयी अटपटी और अतरंगी बातें हों. या फिर छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाना, इस बात में कोई शक नहीं है कि  तान्या ने दर्शकों को बांधे रखा है. भले ही उन्हें तमाम मौकों पर अन्य कंटेस्टेंट्स ने फेक कहा हो लेकिन जिस तरह पूरी मजबूती के साथ उन्होंने फिनाले में जगह बनाई इतना साफ है कि उन्हें अपनी बातों पर कायम रहना आता है.  

4. प्रणित मोरे

प्रणित मोरे को यदि बिग बॉस सीजन 19 का सबसे रहस्यमयी कंटेस्टेंट कहा जाए तो ये अतिश्योक्ति न होगा. बतौर कॉमेडियन तो प्रणित उम्दा हैं ही. लेकिन उनकी रणनीति भी कम कमाल की नहीं है.  पावर मिलने पर अशनूर को बचाने और अभिषेक बजाज को निकालने के उनके फैसले पर बहस हुई, लेकिन प्रणित अपने फैसले पर अड़े रहे. 

बहरहाल जैसे-जैसे फिनाले के दिन नजदीक आ रहे हैं, सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कौन बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा और बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई
Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement