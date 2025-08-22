Add DNA as a Preferred Source
एंटरटेनमेंट

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानिए इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!

टेलीविज़न का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 19 अब 24 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है जिसके प्रीमियर को लेके दर्शकों की एक्सटाइमेंट लेवल का कोई जवाब नहीं है शो की एक्साइटमेंट के साथ साथ सलमान ख़ान की भारी भरकम फीस की चर्चा भी सामने आई है . चलिऐजानते है सलमान कितनी फीस लेते है एक एपिसोड होस्ट करने की

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 22, 2025, 07:02 PM IST

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानिए इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!
Bigg Boss 19 दो दिन में शुरू हो रहा है. इस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो का फैन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इस बार भी Salman Khan बिग बॉस को होस्ट करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बार सलमान खान शो होस्ट करने के लिए भारी-भरकम फीस ले रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो जितने पैसे सलमान को बिग बॉस के लिए मिल रहे हैं वो सिकंदर के इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा है.

Salman Khan Fee for Bigg Boss 19

रिपोर्ट्स की मानें तो Bigg Boss 19 के एक एपिसोड के लिए सलमान खान 7 से 8 करोड़ रुपये लेने वाले हैं. सलमान हर शनिवार और रविवार को कंटेस्टेंट्स को उनके व्यवहार को लेकर फीडबैक देते नज़र आते हैं. ऐसे में अगर रिपोर्ट्स पक्की हैं तो सलमान एक महीने में 56 से 64 करोड़ रुपये बिग बॉस के मेकर्स से लेंगे. खबर है कि इस साल सलमान केवल तीन महीने ही शो को होस्ट करेंगे. इस हिसाब से पूरे शो के लिए उनकी फीस 168 से 192 करोड़ रुपये से भी ज्यादा होगी. बता दें कि सलमान की फिल्म 'सिकंदर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 153 करोड़ की कमाई की थी. यानी सलमान सिकंदर के कलेक्शन से ज्यादा रुपये बिग बॉस से कमा लेंगे.

बिग बॉस 18 से की थी 250 करोड़ की कमाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान 2024 के टीवी के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए थे. सलमान ने बिग बॉस 18 के हर महीने शो को होस्ट करने के लिए 60 करोड़ तक फीस ली थी, जिससे उनके पूरे सीजन की फीस 250 करोड़ तक पहुंच गई थी. बिग बॉस 19 में गेस्ट होस्ट्स की एंट्री की वजह से सलमान की इस सीजन की फीस थोड़ी हल्की है, लेकिन पिछले सीजन में उन्होंने भारी भरकम फीस वसूली है.

डिजिटल-फ़र्स्ट फॉर्मेट और गेस्ट होस्ट

बिग बॉस 19 कुल पांच महीने चलेगा. पहले तीन महीने सलमान खान होस्ट करेंगे. उनके साथ फराह खान, करण जौहर और अनिल कपूर बतौर गेस्ट होस्ट शो से जुड़ सकते हैं. Bigg Boss 19 के एपिसोड पहले Jio Hotstar पर रिलीज़ होंगे, और लगभग डेढ़ घंटे बाद Colors TV पर टेलीकास्ट होंगे.

