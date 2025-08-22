Add DNA as a Preferred Source
Bigg Boss 19 Premier: कब, कहां और कैसे LIVE देख सकेंगे Salman Khan का शो, पूरी डिटेल यहां जानें

'बदल गए दिन, बदल गए जज्बात' और 'हैपी हैपी मॉर्निंग है..' के बाद अब Bigg Boss में बनने वाली है घरवालों की सरकार. 24 जून से ये शो देखा जा सकेगा, चलिए जानते हैं कब,कहां और कैसे बिग बॉस देखा जा सकेगा.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 22, 2025, 05:40 PM IST

Bigg Boss 19 Premier: कब, कहां और कैसे LIVE देख सकेंगे Salman Khan का शो, पूरी डिटेल यहां जानें
24 अगस्त से Bigg Boss 19 शुरू होने वाला है. शो के प्रोमो में Salman Khan ने बताया था कि इस बार बिग बॉस के घर में घरवालों की सरकार चलेगी और सारे फैसले बहुमत से लिए जाएंगे. वैसे तो बिग बॉस पर्सनैलिटी का खेल है पर हर बार घरवाले पॉलिटिक्स करते ही हैं तो इस बार बिग बॉस ने थीम ही वही रख दी है. अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो चलिए जानते हैं कि ये शो आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कब, कहां और कैसे देखें बिग बॉस का नया सीजन

बिग बॉस 19 का प्रीमियर रविवार, 24 अगस्त 2025 को होगा. शो को OTT प्लैटफॉर्म Jio Hotstar पर रोज़ रात 9 बजे से और कलर्स टीवी पर रात 10:30 से देखा जा सकेगा. Jio Hotstar पर शो को आप लाइव देखने के साथ-साथ बाद में भी आप शो देख पाएंगे. इतना ही नहीं हर बार की तरह इस बार भी आप घर के अंदर 24x7 लाइव टेलिकास्ट देख पाएंगे. इसे देखने के लिए आपके पास प्लैटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है. अलग-अलग बजट के लिए अलग-अलग सब्क्रिप्शन प्लान आप खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर तक, ये 7 स्टार्स मचाएंगे तहलका

 

Jio Hotstar Subsription Plans- 149 रुपये में तीन महीना और 499 रुपये में पूरे साल का मोबाइल प्लान ले सकते हैं. इस प्लान में आपको ऐड्स देखने पड़ेंगे. इसी तरह, आप 299 में तीन महीने और 899 में पूरे साल का प्लान ले सकते हैं. इसमें भी ऐड देखने पड़ेंगे, इसे एक समय पर दो डिवाइस में देखा जा सकता है. आप ऐड फ्री प्लान भी ले सकते हैं. ये प्लान 299 रुपये महीना, 499 रुपये तीन महीना और 1499 रुपये साल के लिए अवेलेबल है. इसमें आप एक समय पर 4 डिवाइस में स्ट्रीम कर सकते हैं.

बिग बॉस 19 के संभावित कंटेस्टेंट्स

टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर अपना जलवा दिखा चुके कई पॉपुलर कलाकार इस बार बिग बॉस 19 के घर में नजर आएंगे. अनुपमा के फेमस एक्टर गौरव खन्ना से लेकर अशनूर कौर, बसीर अली, अभिषेक बजाज, फेमस यूट्यूबर मृदुल, नगमा और अवेज़ दरबार तक इस बार बिग बॉस में नज़र आ सकते हैं.

बिग बॉस 19: दर्शकों की उम्मीदें और धमाकेदार थीम

इस बार की थीम “घरवालों की सरकार” दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा रही है. नए ड्रामे, हाई वोल्टेज सीन्स और बदलते ट्विस्ट इस सीजन को बेहद मनोरंजक बनाएंगे. घर को संसद की थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक असेंबली रूम भी शामिल है, जहां घरवालों की छोटी-बड़ी लड़ाइयों का समाधान होगा.सलमान खान के वीकेंड के वार में तीखे और मजेदार टकराव देखने को मिल सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

