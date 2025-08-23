Add DNA as a Preferred Source
पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गढ़चिरौली पुलिस का एक्शन

Uric Acid Remedies: यूरिक एसिड का खात्मा कर देंगी ये देसी ड्रिंक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने में है मददगार

Big Boss19: 'बिग बॉस' के घर में नजर आएंगे ये 18 कंटेस्टेंट, यहां देखें किसे मिली सलमान के घर में एंट्री

IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?

Numerology: सास की फेवरेट बहू होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, बिलकुल मां-बेटी जैसी होती है बॉन्डिंग 

Neem Karoli Baba: इंसान की 4 बुरी आदतें जो नहीं होने देती हैं सफल, बनती हैं कामयाबी के रास्ते का कांटा

TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Big Boss19: 'बिग बॉस' के घर में नजर आएंगे ये 18 कंटेस्टेंट, यहां देखें किसे मिली सलमान के घर में एंट्री

सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 19 जल्दी ही ऑन एयर होगा. अगर आपके मन में ये सवाल है कि शो में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे तो चलिए बता दें सलमान खान के घर में किन कंटेस्टेंट्स को एंट्री मिली है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 23, 2025, 09:28 AM IST

Big Boss19: 'बिग बॉस' के घर में नजर आएंगे ये 18 कंटेस्टेंट, यहां देखें किसे मिली सलमान के घर में एंट्री
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन की कंफर्म लिस्ट सामने आ गई है. फैंस इस शो का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है. शो में कंफर्म कंटेस्टेंट्स को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही थी. लेकिन अब 18 नाम कंफर्म हो गए हैं. शो में गौरव खन्ना से लेकर अमाल मलिक तक के नाम सामने आ चुके हैं. आइए जानते हैं सलमान खान के बिग बॉस 18 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स कौन हैं और इस बार इस शो में कौन-कौन से कलाकार नजर आएंगे.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स को लेकर दर्शकों के मन में कई तरह की शंकाएं थीं. लेकिन अब ये शंका पूरी तरह से दूर हो गई है. क्योंकि शो की कन्फर्म लिस्ट सामने आ गई है. इस बार शो में अशनूर गौर, नेहल चुडासमा, नगमा मिराजकर, तानिया मित्तल, नटैला, नीलम गिरी, जीशान कादरी, गौरव खन्ना, बसीर अली, अभिषेक बजाज, अमल मलिक, मृदुल तिवारी, आवाज दरबार, शाहबाज बदेशा, प्रणीत मोरे, डिनो जेम्स, कुनिचका सदानंद और अतुल किशन जैसे नाम हैं.

'ये' दिग्गज अभिनेता भी होंगे शामिल

साथ ही, खबर ये भी है कि मशहूर बॉक्सर माइक टायसन भी सलमान खान के इस लोकप्रिय शो में एंट्री कर सकते हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके नाम का भी ज़िक्र है. साथ ही, शो की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर अभिनेता ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. अगर ऐसा होता है, तो फैन्स वाकई खुश होंगे और शो के बाकी कंटेस्टेंट्स मुश्किल में पड़ जाएँगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्सर माइक टायसन इसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं.

सलमान खान का लोकप्रिय शो बिग बॉस 19 कब और कहां देखें?

सलमान खान का लोकप्रिय शो एक लंबा सफर तय कर चुका है और सलमान खान अपने 19वें संस्करण के साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. शो की कंटेस्टेंट लिस्ट अब सामने आ गई है. समझा जा रहा है कि इस बार सलमान खान का शो 3 की बजाय 5 महीने दिखाया जाएगा. आप इस शो को कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे देख सकते हैं.

