Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

Harmful Effects of Mobile: गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत दे सकती है ये खतरनाक बीमारी, तुरंत करें सुधार

2099 तक प्यासी मर जाएगी भारत समेत 7 देशों की 1 अरब आबादी, हिमालय में तबाही वाली बारिश और पिघलते ग्लेशियर दे रहे संकेत?

Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच

Kantara Chapter 1 Review: रोमांच, रहस्य और आस्था का संगम है 'कांतारा', हॉलीवुड लेवल VFX सीट से बांधकर रखेगा

दुर्गा पूजा पर अजय देवगन-काजोल ने दिया फैंस को तोहफा, अपनी प्रोडक्शन कंपनी में किया ये बदलाव

Blood Pressure ही नहीं, सेहत से जुड़ी कई बीमारियों को दूर रखता है चिया सीड्स, ऐसे करें इस्तेमाल

VIDEO: पटना में बारिश ने लगा दी रावण की 'लंका', दहन से पहले ही दशानन का झुक गया सिर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच

बिग बॉस 19 से बेघर हुए अवेज़ दरबार पर लगा 2 करोड़ रुपये देकर बाहर निकलने का आरोप. अवेज़ ने आरोपों को बकवास बताते हुए कहा कि वह घर में 50 लाख के लिए क्यों जाते, और उनके परिवार को भी इविक्शन से झटका लगा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 02, 2025, 05:46 PM IST

Bigg Boss 19 से बाहर निकालने के लिए परिवार ने दिए 2 करोड़? Awez Darbar ने खुद बताया सारा सच
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

'बिग बॉस 19' से अवेज़ दरबार के बेघर होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. भले ही, उन्हें कम वोट्स के आधार पर बाहर किया गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल गई कि दरबार परिवार ने उन्हें शो से बाहर निकालने यानी इविक्शन के लिए 2 करोड़ रुपये की बड़ी राशि भरी है. ये आरोप इसलिए भी चौंकाने वाले थे क्योंकि अवेज़ की गर्लफ्रेंड पहले ही घर से बेघर हो चुकी थीं. इन सवालों और आरोपों को लेकर आखिरकार अवेज़ दरबार ने चुप्पी तोड़ी है और पूरे मामले की सच्चाई बताई है.

क्या 2 करोड़ देकर बाहर निकले आवेज?

मीडिया से खास बातचीत करते हुए अवेज़ दरबार ने इन आरोपों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया. उन्होंने इन बातों पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं यह सुनकर काफी अप्सेट हूं. मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं यह समझ नहीं आ रहा है."
आवेज़ ने तर्कों के साथ इन अफवाहों को गलत बताते हुए कहा, "अगर मुझे बाहर निकलने के लिए 2 करोड़ रुपये देने होते, तो मैं 50 लाख के लिए घर के अंदर क्यों जाता? मतलब ये है कि इतना पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है, ये तो सोचो एक बार." उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोप लगाना तर्कहीन है.

इविक्शन से परिवार है शॉक्ड, मैं फिर से खेलना चाहता हूं

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Awez Darbar (@awez_darbar)

घर के अंदर अपनी कमजोर परफॉर्मेंस को स्वीकार करते हुए अवेज़ ने कहा, "अगर मैंने मिस्टेक की भी है, तो मैं फिर से घर के अंदर जाऊंगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा. मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है." उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है, तो घर से बाहर निकलने के बाद डरेंगे क्यों?
अवेज़ ने खुलासा किया कि गौहर खान ने जब उन्हें रियलिटी चेक दिया था, तब भी घरवाले उनके बारे में बात कर रहे थे और उन्हें उकसा रहे थे कि वह जवाब दें. उन्होंने कहा कि वह अब खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन समय निकल चुका है. रही बात उनके परिवार की, तो उनके घरवाले उनके अचानक हुए इविक्शन को लेकर काफी शॉक्ड थे.

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: क्या Tanya Mittal हैं सबसे महंगी कंटेस्टेंट? जानिए किसे मिल रही कितनी फीस!

शो में रहे कमजोर प्लेयर, अब जल्द करेंगे निकाह

'बिग बॉस 19' में आवेज़ के खेल की बात करें तो वह शुरुआत से ही काफी कमजोर प्लेयर रहे थे. शो में लगातार न केवल होस्ट सलमान खान, बल्कि घरवाले भी उनके गेम प्लान को सबसे कमजोर कंटेस्टेंट में गिनते रहे. हालांकि, शो के दौरान एक खास बात हुई थी: अवेज और उनकी गर्लफ्रेंड नगमा ने शो में यह तय किया था कि वह दोनों जल्द ही निकाह करेंगे. अब शो से बाहर निकलने के बाद उनके फैंस को इस खुशखबरी का इंतजार है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
कौन हैं John Krasinski? जिन्हें पीपल मैगजीन ने 2024 के लिए माना Sexiest Man Alive
कौन हैं John Krasinski? जिन्हें पीपल मैगजीन ने 2024 के लिए माना Sexiest Man Alive
बंगाल: उपचुनाव के बीच TMC नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने फेंके बम, कई लोग घायल
बंगाल: उपचुनाव के बीच TMC नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने फेंके बम, कई लोग घायल
सूर्या-राहुल और टीम इंडिया का वेलकम... चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाक कप्तान Mohammad Rizwan का प्यारा मैसेज
सूर्या-राहुल और टीम इंडिया का वेलकम... चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाक कप्तान Rizwan का प्यारा मैसेज
Coaching Institute ने 100% सफलता की गारंटी दी तो... मोदी सरकार ने तय कर दिए नियम
Coaching Institute ने 100% सफलता की गारंटी दी तो... मोदी सरकार ने तय कर दिए नियम
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE