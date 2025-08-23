Bigg Boss 12 फेम Saba Khan बनीं दुल्हन, इस नवाब-बिजनेसमैन से की थी Secret Wedding, देखें तस्वीरें...

Add DNA as a Preferred Source
बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) की जानी-मानी कंटेस्टेंट सबा खान (Saba Khan) अब अपनी लाइफ के एक नए सफर पर निकल चुकी हैं. चलिए जानते है उनकी सीक्रेट शादी के बारे में .

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Aug 23, 2025

बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) की जानी-मानी कंटेस्टेंट सबा खान (Saba Khan) अब अपनी ज़िंदगी के एक नए सफर पर निकल चुकी हैं. उन्होंने शो में अपनी बहन सोमी खान के साथ एंट्री ली थी, और दोनों ने अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई. आपको बता दें कि सबा खान ने जोधपुर के बिजनेसमैन वसीम नवाब से अप्रैल 2025 में सीक्रेट शादी की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें अब शेयर की हैं.

जोधपुर में हुई प्राइवेट सेरेमनी

सबा खान ने जोधपुर में बिजनेसमैन वसीम नवाब से शादी रचाई. वसीम एक नवाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. शादी बेहद प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए. उनकी बहन सोमी खान भी इस मौके पर मौजूद रहीं. आपको बता दें कि सोमी पिछले साल राखी सावंत के पूर्व पति आदिल खान से शादी कर सुर्खियों में रही थीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Khan (@sabakhan_ks)


शादी की तस्वीरें वायरल

हालांकि सबा और वसीम का निकाह अप्रैल 2025 में ही हो चुका था, लेकिन कपल ने इसे लंबे समय तक सीक्रेट रखा. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं और तस्वीरों के साथ सबा ने लिखा- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Khan (@sabakhan_ks)


"अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दुआएं तब तक चुपचाप गले लगाई जाती हैं जब तक दिल तैयार न हो जाए. आज, कृतज्ञता और विश्वास के साथ, मैं आप सभी के साथ अपनी निकाह जर्नी शेयर कर रही हूं. जिस लड़की को आपने बिग बॉस में सपोर्ट किया और प्यार दिया, उसने अब जिंदगी के नए चैप्टर में कदम रख लिया है. आपके दुआओं और आशीर्वाद की ज़रूरत है."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Khan (@sabakhan_ks)


सेलेब्स और फैंस ने दी बधाई

जैसे ही पोस्ट शेयर हुआ, फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया. अभिनेत्री फलक नाज ने लिखा “माशाअल्लाह बहुत-बहुत मुबारक सबा, अल्लाह तुम्हें खुशियां दें, वहीं, एक्ट्रेस शिरीन मिर्ज़ा ने भी बधाई देते हुए लिखा- “मुबारक मुबारक.” सबा खान एक आम परिवार से ताल्लुक रखती हैं और बिग बॉस 12 में अपनी बहन सोमी खान के साथ 'विचित्र जोड़ी' के तौर पर एंट्री कर चर्चा में आई थीं. अब फैंस उनके नए जीवन की शुरुआत पर उन्हें ढेरों दुआएं और शुभकामनाएं दे रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

