FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आसपास की कॉलोनी के लोग घर छोड़कर भागे, भोपाल- एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, MP-भोपाल के कस्तूरबा नगर में भीषण आग, फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज आ रही

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

भूमि पेडनेकर फिर मचाएंगी धमाल! 'दलदल 2' को लेकर क्रिएटर ने दिया बड़ा हिंट, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

भूमि पेडनेकर की वेब सीरीज 'दलदल' के दूसरे सीजन की चर्चा तेज है. क्रिएटर सुरेश त्रिवेणी ने संकेत दिया है कि टीम के पास सीक्वल के लिए शानदार आइडियाज तैयार हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 15, 2026, 03:32 PM IST

भूमि पेडनेकर फिर मचाएंगी धमाल! 'दलदल 2' को लेकर क्रिएटर ने दिया बड़ा हिंट, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोलता है. इसी कड़ी में भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' ने अपनी गहरी और डार्क स्टोरीलाइन की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. अब फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी यहीं खत्म नहीं होगी. शो के क्रिएटर सुरेश त्रिवेणी ने हाल ही में इसके सीजन 2 को लेकर अपनी योजना साझा की है.

मेकर्स के पास तैयार है नया मास्टरप्लान

एक हालिया साक्षात्कार (मिड-डे) में सुरेश त्रिवेणी ने बताया कि उनकी राइटर्स की टीम पिछले तीन-चार सालों से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दूसरे सीजन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं और उनके पास कहानी को आगे ले जाने के लिए कुछ बेहतरीन और प्रभावशाली विचार हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगले सीजन की शुरुआत उनकी उपलब्धता, एक ठोस स्क्रिप्ट और अमेजन प्राइम वीडियो की आधिकारिक मंजूरी पर निर्भर करेगी.

क्या है 'दलदल' की कहानी?

यह सीरीज लेखक विश धमीजा की मशहूर किताब 'भिंडी बाजार' पर आधारित है. कहानी डीसीपी रीटा फेरेरा (भूमि पेडनेकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खूंखार सीरियल किलर को पकड़ने के मिशन पर है. इस जांच के दौरान रीटा को न केवल बाहरी अपराधियों से लड़ना पड़ता है, बल्कि वह अपने अतीत के मानसिक आघात और विभाग के भीतर होने वाले भेदभाव से भी जूझती है. यह शो अपराध की परतों के साथ-साथ मानव मनोविज्ञान के अंधेरे कोनों को भी बखूबी दिखाता है.

दमदार स्टारकास्ट और निर्देशन

अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित इस सीरीज को विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. सीरीज की सफलता में भूमि पेडनेकर के शानदार अभिनय के साथ-साथ अनंत महादेवन, राहुल भट्ट और संदीप कुलकर्णी जैसे कलाकारों की अहम भूमिका रही है.
सीजन 1 को मिल रहे शानदार फीडबैक ने मेकर्स का हौसला बढ़ाया है. अब देखना यह होगा कि दूसरे सीजन में रीटा की जिंदगी और अपराधी के बीच की यह 'हाई-स्टेक जंग' क्या नया मोड़ लेती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
MORE
Advertisement
धर्म
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement