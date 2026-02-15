भूमि पेडनेकर फिर मचाएंगी धमाल! 'दलदल 2' को लेकर क्रिएटर ने दिया बड़ा हिंट, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

भूमि पेडनेकर की वेब सीरीज 'दलदल' के दूसरे सीजन की चर्चा तेज है. क्रिएटर सुरेश त्रिवेणी ने संकेत दिया है कि टीम के पास सीक्वल के लिए शानदार आइडियाज तैयार हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोलता है. इसी कड़ी में भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' ने अपनी गहरी और डार्क स्टोरीलाइन की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. अब फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी यहीं खत्म नहीं होगी. शो के क्रिएटर सुरेश त्रिवेणी ने हाल ही में इसके सीजन 2 को लेकर अपनी योजना साझा की है.

मेकर्स के पास तैयार है नया मास्टरप्लान

एक हालिया साक्षात्कार (मिड-डे) में सुरेश त्रिवेणी ने बताया कि उनकी राइटर्स की टीम पिछले तीन-चार सालों से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दूसरे सीजन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं और उनके पास कहानी को आगे ले जाने के लिए कुछ बेहतरीन और प्रभावशाली विचार हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगले सीजन की शुरुआत उनकी उपलब्धता, एक ठोस स्क्रिप्ट और अमेजन प्राइम वीडियो की आधिकारिक मंजूरी पर निर्भर करेगी.

क्या है 'दलदल' की कहानी?

यह सीरीज लेखक विश धमीजा की मशहूर किताब 'भिंडी बाजार' पर आधारित है. कहानी डीसीपी रीटा फेरेरा (भूमि पेडनेकर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खूंखार सीरियल किलर को पकड़ने के मिशन पर है. इस जांच के दौरान रीटा को न केवल बाहरी अपराधियों से लड़ना पड़ता है, बल्कि वह अपने अतीत के मानसिक आघात और विभाग के भीतर होने वाले भेदभाव से भी जूझती है. यह शो अपराध की परतों के साथ-साथ मानव मनोविज्ञान के अंधेरे कोनों को भी बखूबी दिखाता है.

दमदार स्टारकास्ट और निर्देशन

अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित इस सीरीज को विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. सीरीज की सफलता में भूमि पेडनेकर के शानदार अभिनय के साथ-साथ अनंत महादेवन, राहुल भट्ट और संदीप कुलकर्णी जैसे कलाकारों की अहम भूमिका रही है.

सीजन 1 को मिल रहे शानदार फीडबैक ने मेकर्स का हौसला बढ़ाया है. अब देखना यह होगा कि दूसरे सीजन में रीटा की जिंदगी और अपराधी के बीच की यह 'हाई-स्टेक जंग' क्या नया मोड़ लेती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से