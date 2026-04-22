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Bhooth Bangla Sequel: 'धुरंधर' की तरह जल्द आएगा अक्षय कुमार के ‘भूत बंगला’ का सीक्वल? दूसरे पार्ट को लेकर ये है मेकर्स का मास्टर प्लान

Bhooth Bangla Sequel: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चला दिया है. 'भूत बंगला' की शानदार सफलता ने मेकर्स को इसके भविष्य को लेकर बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है. प्रोड्यूसर एकता कपूर इसे एक बड़ी हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनाने की योजना बना रही हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 22, 2026, 08:09 AM IST

Bhooth Bangla Sequel: 'धुरंधर' की तरह जल्द आएगा अक्षय कुमार के ‘भूत बंगला’ का सीक्वल? दूसरे पार्ट को लेकर ये है मेकर्स का मास्टर प्लान

Akshay Kumar, Bhooth Bangla

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अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी जब भी साथ आती है, मनोरंजन की गारंटी पक्की होती है. 15 साल लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. फिल्म को न केवल क्रिटिक्स से सराहना मिल रही है, बल्कि दर्शक भी इसे भरपूर प्यार दे रहे हैं. इसी जबरदस्त कामयाबी के बीच फिल्म के सीक्वल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का धमाका

'भूत बंगला' ने रिलीज के महज 4 दिनों के भीतर वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और प्रियदर्शन के बेहतरीन निर्देशन ने दर्शकों को फिर से वही पुराना अहसास कराया है, जिसके लिए यह जोड़ी जानी जाती है. सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार इस फिल्म के दूसरे पार्ट की मांग कर रहे हैं.

क्या है एकता कपूर का मास्टर प्लान?

फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर इस फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से बेहद उत्साहित हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एकता कपूर 'भूत बंगला' को सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रखना चाहतीं, बल्कि वे इसे एक बड़ी हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित करने का मन बना चुकी हैं. इसका मतलब है कि दर्शकों को आने वाले समय में 'भूत बंगला' के कई और भाग देखने को मिल सकते हैं.

शुरुआती दौर में है सीक्वल की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, फिल्म के सीक्वल पर विचार शुरू हो चुका है. चूंकि हॉरर-कॉमेडी जॉनर वर्तमान में बॉलीवुड का सबसे सफल फॉर्मूला साबित हो रहा है, इसलिए मेकर्स इस रोमांचक दुनिया को और आगे ले जाना चाहते हैं. हालांकि प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन फिल्म की जबरदस्त कमाई और परिवारों से मिल रहे पॉजिटिव फीडबैक को देखते हुए 'भूत बंगला 2' का आना लगभग तय माना जा रहा है.
अक्षय कुमार के फैंस के लिए यह वाकई में दोहरी खुशी का मौका है. जहाँ एक तरफ 'भूत बंगला' की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके अगले पार्ट की खबर ने उत्साह को दोगुना कर दिया है.

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