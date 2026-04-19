Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर डराएंगे अक्षय कुमार! जानें कब और कहां स्ट्रीम होगी 'भूत बंगला'

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी 14 साल बाद 'भूत बंगला' के साथ वापस लौटी है. अक्षय की हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद OTT पर स्ट्रीम होगी.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हॉरर-कॉमेडी के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है. 17 अप्रैल 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. अब उन दर्शकों के लिए बड़ी खबर आई है जो इस फिल्म का घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं.

किस प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म?

ताजा अपडेट के अनुसार, 'भूत बंगला' के डिजिटल राइट्स दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) ने सुरक्षित कर लिए हैं. यानी थियेट्रिकल रन खत्म होने के बाद यह फिल्म केवल नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी. हालांकि, प्लेटफॉर्म की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान होना बाकी है.

कब होगी ओटीटी पर रिलीज?

आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्में अपनी रिलीज के 45 से 60 दिनों के अंतराल पर ओटीटी पर आती हैं. इस ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि 'भूत बंगला' जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई 2026 की शुरुआत में स्ट्रीम की जा सकती है. यदि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित होती है, तो डिजिटल रिलीज में कुछ दिनों की देरी भी संभव है.

हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त संगम

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टार कास्ट है. अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और तब्बू जैसे मंझे हुए कलाकारों ने दर्शकों को खूब हंसाया है. वहीं वामिका गब्बी और मिथिला पालकर की मौजूदगी ने कहानी को नयापन दिया है.

14 साल पहले 'खट्टा मीठा' में साथ काम करने के बाद अक्षय और प्रियदर्शन की इस वापसी ने प्रशंसकों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. अगर आप सिनेमाघर नहीं जा पाए हैं, तो बस कुछ हफ्तों का इंतजार और है, फिर यह 'भूतिया' सवारी आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर होगी.

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