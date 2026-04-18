Bhooth Bangla Box Office: 'धुरंधर 2' की आंधी को अक्षय ने किया शांत; 'भूत बंगला' ने पहले दिन दिखाया अपना असली पावर, वसूले इतने करोड़

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Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने 16 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है. 'भूत बंगला' ने पहले दिन ₹15.75 करोड़ की शानदार ओपनिंग की है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹23.90 करोड़ कमाकर 120 करोड़ के बजट की ओर मजबूत कदम बढ़ाए हैं.
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में शुक्रवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. पिछले चार हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज कर रही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की आंधी को अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने शांत कर दिया है. दरअसल, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की जबरदस्त गूंज के बीच, अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अक्षय का जादू चलता दिखाई दे रहा है. अक्षय कुमार की इस हॉरर-कॉमेडी ने दर्शकों को फिर से थिएटरों की ओर खींच लिया है.
सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 'भूत बंगला' ने अपने पहले दिन भारत में ₹12.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म के लिए देशभर में करीब 12,386 शोज चलाए गए. अगर इसमें गुरुवार को हुए पेड प्रीव्यू की ₹3.50 करोड़ की कमाई को शामिल कर लिया जाए, तो भारत में कुल कलेक्शन ₹15.75 करोड़ तक पहुंच गया है.
120 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹18.90 करोड़ रहा, जबकि ओवरसीज मार्केट से इसने ₹5 करोड़ बटोरे. इस तरह 'भूत बंगला' का पहले दिन का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹23.90 करोड़ रहा है. अक्षय की इस फिल्म ने हालिया रिलीज 'मर्दानी 3' और 'ओ रोमियो' जैसी फिल्मों को ओपनिंग के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है.
'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की वह मशहूर जोड़ी लौटी है जिसने 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' और 'दे दना दन' जैसी कल्ट फिल्में दी हैं. 16 साल बाद हुए इस रियूनियन में तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे सितारों ने फिल्म की चमक को दोगुना कर दिया है.
भले ही फिल्म को सोशल मीडिया पर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फैमिली ऑडियंस और प्रियदर्शन के फैंस इसे देखने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं. शनिवार और रविवार की छुट्टियों में फिल्म के कलेक्शन में और भी उछाल आने की संभावना है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है, तो अक्षय कुमार एक बार फिर 'बॉक्स ऑफिस किंग' के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे.
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